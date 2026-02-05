Kiša u većini krajeva, na putevima oprez zbog odrona

U BiH danas će i dalje biti natprosječno toplo i pretežno oblačno vrijeme s kišom.

Na jugu se očekuje jača kiša i pljuskovi s grmljavinom. U visokoj Hercegovini kiša će preći u susnježicu i snijeg, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom popodneva vjetar i kiša slabe, uveče će biti uglavnom suvo uz djelimično razvedravanje, dok će se oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i jugoistoku formirati magla.

U većini predjela vjetar slabi i okreće na sjeverne smjerove, dok će u Hercegovini biti jakih udara juga.

Maksimalna temperatura vazduha od šest do 12 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od tri stepena.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH pretežno oblačno vrijeme sa kišom.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Čemerno i Han Pijesak dva, Sokolac i Rudo tri, Bihać i Višegrad četiri, Kalinovik, Novi Grad, Srebrenica i Banjaluka pet, Sanski Most, Zvornik, Foča, Ribnik, Kneževo, Prijedor i Bijeljina šest, Mrkonjić Grad sedam, Sarajevo, Zenica, Šipovo i Doboj osam, Jajce i Bileća devet, Mostar, Trebinje 10 i Tuzla stepeni.

Stanje na putevima

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje - Jažići - Jelašica - Miljevina.

Prema informaciji Policijske uprave Foča, kao alternativni pravac za putnička vozila preporučuje se put Sarajevo - Trnovo - Grebak - Jabuka - Ustikolina.

Saobraćaj se na ostalim putevima u Republici Srpskoj odvija redovno, bez zastoja.

Na području Trebinja, Istočnog Sarajeva, Doboja i Banjaluke, gdje pada kiša, kolovozi su mokri i klizavi, a iz AMS skreću pažnju i na mjestimično smanjenu vidljivost, zbog slabije magle u kotlinama i duž riječnih tokova.

Učestali su odroni zemlje i kamenja na dionicama Karanovac - Crna Rijeka - Jajce, Kladanj - Vlasenica, Sarajevo - Foča - granični prelaz Šćepan Polje, Goražde - Čajniče - granični prelaz Metaljka, Višegrad - Vardište i Brodar - Rudo.

Vozačima iz AMS savjetuju opreznu vožnju uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača - Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci - Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas, a preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka - Doboj.

Radi postavljanja rasvjete u tunelima Cera tri, Strogonik, Hamšil, Grabovica i Oštri vrh na magistralnom putu Brodar - Višegrad jedan, kao i na dionici Međeđa - Brodar u tunelu Kotva dva izmijenjen je režim saobraćaja. Planirano je da radovi traju do 31. marta.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac - Donja LJubogošta, kao i u mjestu LJubogošta na magistralnom putu Podromanija - LJubogošta.

Usljed klizišta, jednom trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac - Kneževo u mjestu LJubačevo i Prnjavor - Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik - Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča - Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

U FBiH magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama, posebno na širem području Bihaća, Bosanskog Petrovca, Bosanske Krupe, Velike Kladuše i Bužima, kao i na dionici Glamoč – Priluka.

Jaki udari vjetra su na dionicama Srebrenik - Šićki Brod, Ormanica - Gradačac i Orašje - Tuzla, gdje su mogući otežani uslovi za odvijanje saobraćaja, posebno za teretna i vozila sa prikolicom.

U višim planinskim predjelima povremeno je zabilježen slab snijeg, posebno na pravcu Gornji Vakuf/Uskoplje - Prozor preko Makljena, kao i na relaciji Kupres - Šuica, gdje je kolovoz mokar, ali prohodan.

Odroni, klizišta i osipanje kamenog materijala i dalje predstavljaju opasnost na dionicama koje prolaze kroz usjeke, posebno na putevima Srebrenik - Šićki Brod, Ribnica - Banovići - Živinice, Simin Han - Ban Brdo, Bugojno - Kupres i Bradina - Konjic - Jablanica.

Zbog izgradnje bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever - Podlugovi saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica - Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila 3,5 saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

(Srna/Mondo)