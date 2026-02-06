logo
Prognoza: Smjena sunca i kiše, na planinama susnježica i snijeg

Prognoza: Smjena sunca i kiše, na planinama susnježica i snijeg

Autor D.V. Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano sa kišom, na višim planinama s susnježicom i snijegom, oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i jugoistoku magla.

Prognoza vremena i stanje na putevima Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

U Hercegovini će biti vjetrovito uz obilniju kišu i pljuskove s grmljavinom, dok će najmanje padavina biti na sjeveru, gdje će biti i sunčanih intervala. Uveče, na zapadu padavine postepeno slabe i prestaju, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Vjetar u slabljenju i promjenljiv. Na sjeveru veći dio dana vjetar slab, istočnih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od šest do 11 stepeni Celzijusovih, na jugu do 13, u višim predjelima od tri stepena.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH pretežno oblačno vrijeme, ponegdje je zabilježena slaba kiša, a na vrhovima planina slab snijeg.

STANJE NA PUTEVIMA

Gusta magla jutros smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj u kotlinama i duž rijeka u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a posebno na području Banjaluke, Bijeljine, Broda i Prijedora.

Kolovozi su vlažni i klizavi, a iz Auto-moto saveza Srpske savjetuju vozačima da prilagode brzinu trenutnim uslovima na putu jer na pojedinim lokacijama ima i odrona.

Iz AMS-a upozoravaju na učestale odrone zemlje i kamenja na dionicama Karanovac- Crna Rijeka - Jajce, Karanovac-Kneževo-Ugar-Turbe, Kladanj-Vlasenica, Goražde - Čajniče - granični prelaz Metaljka, Višegrad-Vardište i Brodar-Rudo.

Zabranjuje se saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina, alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje - Jažići - Jelašnica - Miljevina.

Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta uz magistralni put na dionici Dobro Polje - Miljevina doći će do izmjene u odvijanju saobraćaja uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka, te će se saobraćaj odvijati usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.

Pušten je u saobraćaj dio magistralnog puta /brze ceste/ Klašnice-Banjaluka u dužini od šest kilometara. Radovi na ovoj dionici biće nastavljeni na proljeće kako bi do kraja iduće godine bila okončana kompletna rekonstrukcija puta od Klašnica do Fontane na ulazu u Banjaluku.

Radi postavljanja rasvjete u tunelima Cera tri, Strogonik, Hamšil, Grabovica i Oštri vrh na magistralnom putu Brodar - Višegrad jedan, kao i na dionici Međeđa - Brodar u tunelu Kotva dva izmijenjen je režim saobraćaja. Planirano je da radovi traju do 31. marta.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac - Donja LJubogošta, kao i u mjestu LJubogošta na magistralnom putu Podromanija - LJubogošta.

Usljed klizišta, jednom trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac - Kneževo u mjestu LJubačevo i Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik - Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča - Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

U FBiH magla ovoga smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj u kotlinama i duž riječnih tokova, posebno na području Srebrenika, Gradačca, Kalesije, Olova, Kiseljaka, Makljena, Odžaka i Orašja.

Na dionici Vrtoče - Bosanski Petrovac upozoravaju se vozači na jake udare vjetra.

Na graničnim prelazima BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, doke je na Šepku zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

