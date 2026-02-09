Oblačno sa povremenom kišom, na putevima oprez zbog odrona

U BiH će danas biti promjenljivo do potpuno oblačno vrijeme povremeno sa kišom, u višim predjelima sa susnježicom ili malo snijega.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Maksimalna temperatura vazduha od sedam do 13, u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren, uveče u Semberiji pojačan, istočnih smjerova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme, samo je ponegdje registrovana i slaba kiša.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus dva, Čemerno nula stepeni, Han Pijesak jedan, Gacko i Ivan sedlo tri, Mrakovica, Srebrenica i Livno četiri, Bileća, Mrkonjić Grad, Drvar i Sarajevo pet, Bijeljina, Rudo, Višegrad, Jajce, Zenica i Gradačac šest, Banjaluka, Prijedor, Foča, Novi Grad, Bihać, Tuzla i Sanski Most sedam, a Trebinje i Mostar osam stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Kolovozi su jutros mokri, a vozačima se skreće pažnja na odrone i maglu koja mjestimično smanjuje vidljivost u višim predjelima i duž riječnih tokova, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina.

Alternativni pravac za vozila do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina, koji je dijelom makadamski, ili preko Trnova i Grepka. Za teretna vozila alternativni pravac je preko Rogatice i Goražda.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Radovi se izvode i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U FBiH se zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila čija masa prelazi dozvoljenu saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS-a podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone, a granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

(Srna/Mondo)