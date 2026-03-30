Agencija za vodno područje Save: Vodostaj narednih dana u porastu

Vodostaj na rijeci Savi narednih dana biće u porastu zbog dotoka sa cijelog sliva, dok se tokom sutrašnjeg dana očekuje stabilizacija vodostaja na rijeci Spreči, a što zavisi i od upravljanja akumulacijom Modrac, objavila je Agencija za vodno područje rijeke Save.

Iz Agencije navode da se trenutno na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi stagnacija vodostaja, osim na donjem dijelu sliva rijeke Bosne, Spreče i Save.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednim danima očekuju se nove padavine, ali u količinama koje neće dovesti do značajnijeg porasta vodostaja na vodnom području rijeke Save.

"Hidrološko stanje zavisi od prognoziranih podataka padavina. NJihova promjena može uticati i na prognozirano hidrološko stanje. U slučaju značajnije promjene vremenskih uslova na vodnom području rijeke Save, Agencija će pravovremeno izdati novo obavještenje", navedeno je u saopštenju.

Iz Agencije sugerišu nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu sa ovlaštenjima, a službama koje sprovode mjere i aktivnosti zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju pojačan oprez.