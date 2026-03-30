Izvještaj "Voda Srpske": Rijeke pod kontrolom, niske temperature sprečavaju naglo topljenje snijega

Situacija na rijekama u Republici Srpskoj od jutros je povoljnija nego prethodnih dana i očekuje se da najavljene padavine neće prouzrokovati povećanje vodostaja, saopšteno je iz Javne ustanove "Vode Srpske".

Izvor: Srna

Određene probleme i dalje prave pojedini bujični tokovi, posebno na području Posavine i Semberije.

Vodostaji Une, Sane, Vrbasa, Bosne, Ukrine i Drine u donjim tokovima su u blagom porastu, kao i vodostaji rijeke Save na cijelom toku kroz Republiku Srpsku, ali znatno ispod kota redovne odbrane od poplava.

S obzirom da su za naredna tri dana najavljene padavine slabijeg intenziteta u odnosu na prethodne dane, očekuje se da neće prouzrokovati povećanje vodostaja.

U narednim danima ne očekuje se ni veći porast dnevne temperature, što je povoljna okolnost jer se ne očekuje naglo topljenje snijega koje bi moglo da utiče na rast vodostaja.

Kao što je ranije najavljeno iz "Voda Srpske", brana Drenova kod Prnjavora u noći između nedjelje i ponedjeljka prelila je preko betonskog preliva u visini do 20 centimetara.

Ovo prelivanje predstavlja normalan režim rada ovog zaštitnog vodnog objekta u situacijama visokih vodostaja.

Prelivanje je prouzrokovalo blagi rast vodostaja nizvodno od brane, ali je situacija pod kontrolom jer se radi o kontrolisanom procesu s ciljem rasterećenja akumulacije.

Određene probleme trenutno uzrokuju pojedini bujični tokovi i podzemne vode na području Pelagićeva, Donjeg Žabara i Bijeljine.

U Pelagićevu su danas nastavljeni radovi koji su započeti juče s ciljem povećanja kapaciteta oticanja vode.

U Semberiji je rijeka Lukavac izlila na nekoliko mjesta i zaplavila poljoprivredne površine i lokalne puteve.

Nadležne službe su na terenu i preduzimaju neophodne mjere u skladu sa svojim nadležnostima.