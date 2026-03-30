Hidrolog HMZ: Stanje vodotokova nije alarmantno, ali je oprez neophodan zbog bujičnih potoka

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Stanje vodotokova u Republici Srpskoj nije alarmantno, ali je oprez neophodan zbog bujičnih potoka i izlivanja kanala, poručio je hidrolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Dragan Despot.

Uvećan vodostaj rijeke Vrbas u Banjaluci

Despot je rekao da kiša jenjava i da se očekuje da će od petka, 3. aprila, doći do prekida padavina.

On je poručio da nadležni prate stanje na terenu, te konstatovao da se, ukoliko bude naglog topljenja snijega na planinama, može očekivati da rijeke dostignu kote redovnih odbrana od poplava.

Vodostaj Save u Gradišci iznosi 611 centimetara, što je rast od 70 centimetara u odnosu na juče, dok je kota redovne odbrane 700 centimetara.

U Srpcu je vodostaj Save 752 centimetra, što je rast za 79 centimetara, a u Rači 429, što je za 185 centimetara više u odnosu na juče.

"Vodostaj Une u Novom Gradu je 268 centimetara, što je niže u odnosu na juče za 14 centimetara. Vodostaj Sane u Prijedoru je 289 centimetara, a u Oštroj Luci 198", naveo je Despot.

On je dodao da je vodostaj rijeke Gomjenice u Omarskoj 269 centimetara, a Plive u Volarima 165 centimetara.

"Vodostaj Vrbanje u Banjaluci je 143 centimetra, što je rast za 25 centimetara. Vodostaj Vrbasa u Bočcu, koji je pod uticajem rada hidroelektrane, konstantno raste i opada i trenutno je 244 centimetra, a u Delibašinom Selu 216 centimetara", rekao je Despot.

Prema njegovim riječima, vodostaj Ukrine u Derventi iznosi 555 centimetara, ali je u opadanju, dok je vodostaj Usore u Tesliću 121 centimetar.

"Vodostaj Bosne u Doboju je 95 centimetara, a kota redovne odbrane od poplava je 300 centimetara, a u Modriči je 102 centimetra", rekao je Despot.

On je dodao da je vodostaj Drine u Foči u minusu za 128 centimetara, te je potreban rast od četiri i po metra da bi dostigao kotu redovne odbrane od poplava.

Vodostaj Drinjače u Šekovićima je 173, a Lima u Rudom 119 centimetara.

