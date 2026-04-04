Derventa proglasila Dan žalosti zbog pogibije sveštenika i popadije

Gradonačelnik Dervente proglasio je Dan žalosti na teritoriji grada na dan sahrane sveštenika Nenada Mitrića, koji je tragično sa svojom suprugom nastradao u saobraćanoj nesreći.

Izvor: Facebook

Čitav region oplakuje tragičnu smrt sveštenika Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke, koji su poginuli u stravičnoj nesreći u mjestu Novo Selo, na području opštine Brod kada se "opel" u kojem su bili sa svoje troje djece sudario sa kamionom.

Mališani su hitno prebačeni u bolnicu u Slavonski brod, a jedno dijete je potom prebačeno u KBC Zagreb na odjeljenje intenzivne nege.

Otac Nenad je od maja 2022. godine bio postavljen u parohiju u Pojezni, a gradonačelnik Dervente je nedjelju 5. april 2026. godine proglasio za Dan žalosti zbog tragičnog stradanja Nenada i njegove supruge.

Paroh parohije lamovitske, jerej Darko Mamuza, potresnim riječima se oprostio od oca Nenada, koji mu je bio i školski drug.

"Draga braćo i sestre, sa tugom u srcu obavještavamo da su 2. aprila, u saobraćaјnoј nesreći, tragično postradali moј školski drug i protonamjesnik Nenad Mitrić i njegova supruga, popadiјa. Neda. Iza njih јe ostalo troјe maloljetne djece, koјoј јe u ovim teškim danima potrebna naša ljubav, molitva i podrška. Stoga će od nedjelje, 5. aprila (Cviјeti) u našem hramu biti postavljena kutiјa za dobrovoljne priloge. Pozivamo sve koјi su u mogućnosti da uzmu učešća kako bismo zaјednički pomogli i olakšali breme koјe јe zadesilo ovu porodicu. Pomolimo se Gospodu da upokoјi duše novoprestavljenih slugu svoјih u naseljima pravednih i podari im Carstvo Nebesko, a njihovoј djeci i srodnicima utjehu, snagu i nadu u Vaskrsenje", naveo je otac Darko.

