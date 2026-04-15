Za vikend toplo, ali trebaće nam kišobrani

Za vikend toplo, ali trebaće nam kišobrani

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
U Republici Srpskoj će za vikend biti promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom do 24 stepena Celzijusova, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

prognoza vremena za vikend Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U petak, 17. aprila, očekuje se toplije vrijeme sa više sunčanih perioda i promjenljiva oblačnost. Tokom dana razvoj oblačnosti donijeće lokalno slabu kišu ili kraći pljusak.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 15 stepeni na istoku do 24 stepena Celzijusova na jugu i sjeveru.

U subotu, 18. aprila, biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo.

Tokom dana moguća je slaba kiša samo ponegdje na istoku i jugoistoku, dok će na jugu biti pretežno sunčano.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 16 do 23 stepena Celzijusova.

U nedjelju, 19. aprila, nakon pretežno sunčanog jutra tokom dana se očekuje postepeno naoblačenje sa zapada, a uveče lokalno kiša.

Najviša temperatura biće od 17 do 24 stepena Celzijusova.

