Banjaluka obilježava Dan grada: Položeni vijenci na Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima VRS

Autor D.V. Izvor SRNA
Na Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu danas su u Banjaluci položeni vijenci povodom Dana grada.

Banjaluka obilježava Dan grada: Položeni vijenci na Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima VRS Izvor: SRNA/Boris Nogo

Vijence su položili predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i ostali ministri u Vladi Srpske, porodice poginulih, gradonačelnik Banjaluke Drašo Stanivuković, predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković, predstavnici Skupštine Vojvodine.

Takođe, vijence su položile delegacije Narodne skupštine, BORS-a, gradske Boračke organizacije i ostale nevladine organizacije proistekle iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Prethodno su položeni vijenci na Spomen-obilježje žrtvama Veleizdajničkog procesa na groblju "Sveti Pantelija" i na Spomenik 12 beba, a slijedi polaganje vijenaca kod Spomenika poginulim borcima NOR-a.

Svečana akademija biće održana u 18.00 časova u Kulturnom centru Banski dvor i tom prilikom će biti uručene aprilske nagrade.

Proslava Dana grada biće nastavljena tokom cijele ove sedmice prigodnim programom.

Banjaluka proslavlja Dan grada u znak sjećanja na 22. april 1945. godine, kada je grad oslobođen od okupatora u Drugom svjetskom ratu.

