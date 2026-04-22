Nove dojave o bombama u Sarajevu: Više škola dobilo prijeteće imejlove

Nove dojave o bombama u Sarajevu: Više škola dobilo prijeteće imejlove

Autor D.V. Izvor SRNA
U pojedinim školama u Kantonu Sarajevu jutros su stigle dojave o postavljenim bombama.

Više škola u Kantonu Sarajevo primilo dojave o eksplozivnim napravama Izvor: Shutterstock

Portparol MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić rekla je Srni da su neke škole na području Kantona Sarajevo dobile imejl prijetećeg sadržaja.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo naveli su da vrše provjere.

Novalićeva je naglasila da će policija postupiti po protokolu.

Prije nekoliko dana dojava o postavljenoj bombi bila je upućena za dva najveća trgovačka objekta u centru Sarajeva, a kontrolom je utvrđeno da su bile lažne.

Možda će vas zanimati

dojave bomba Kanton Sarajevo

Još iz INFO

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

