Bageri u Sjevernoj Mitrovici: Srušene garaže u vlasništvu Srba, tvrde da je sve urađeno bez odobrenja inspekcije

Policija samoproglašenog Kosova ušla je jutros u Sjevernu Mitrovicu gdje je počelo rušenje garaža čiji su vlasnici Srbi, pod izgovorom da ugrožavaju bezbjednost obližnjeg pritvorskog centra.

Rušenje garaža počelo je nešto prije 7.00 časova, a opštinska inspekcija nije odobrila rušenje, prenosi "Kosovo onlajn".

Na terenu su radnici, kamioni i bageri koje obezbjeđuje takozvana kosovska policija.

Zemljište na kom se nalaze sada već porušeni objekti pripada preduzeću "Trepča jug", riječ je o garažama čijim je vlasnicima prethodno "Trepča jug" dostavila upozorenje pred rušenje, tvrdeći da se njihovi objekti nalaze na zemljištu koje pripada tom kombinatu.

Vlasnici, međutim, tvrde da imaju sve papire za ove objekte.

"Bili smo u policiji, predali smo papire, svi ovde posedujemo papire. Ove garaže su ovde 62 godine, neko ima iz 1987, neko ima iz šezdeset i neke… Svi imamo papire", rekao je Nemanja Jović, vlasnik jedne od garaža.

Policija je prethodno juče postavila žutu traku i najavila rušenje garaža koje pripadaju Srbima, ali privatni objekti koji se nalaze uz samu ogradu zatvora nisu predmet rušenja.

Rušenje prate karabinjeri i Euleks.