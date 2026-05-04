Srna zalutala među kuće: Nesvakidašnji prizor u Lazarevu (VIDEO)

Stanovnici banjalučkog naselja Lazarevo ostali su zatečeni kada su na ulici ugledali srnu.

Na snimku koji je objavio ATV, vidi se srna koja užurbano trči ulicom.

Stručnjaci pojašnjavaju da ovo nije prvi put da divljač zaluta u naseljena mjesta. Navode da životinje u potrazi za hranom ili usljed dezorijentacije često napuštaju svoja prirodna staništa i ulaze u urbane zone.

Iako je neobično vidjeti srnu u samom naselju, apeluje se na vozače da budu oprezni, a na građane da ne uznemiravaju životinju ukoliko je ponovo primijete.

