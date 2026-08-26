Ljeto ne popušta: Bez značajnijih padavina do druge polovine septembra

U narednom periodu u Republici Srpskoj očekuje se sušno i ponovo veoma toplo vrijeme, saopštili su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Delil souleiman / AFP / Profimedia

U četvrtak se očekuje temperatura od 33 do 37 stepeni Celzijusovih, a u višim predjelima oko 28, u petak od 35 do 41 stepen Celzijusov, a u višim predjelima oko 31.

U petak i subotu duvaće umjeren do jak zapadni vjetar uz udare od 30 do 60 kilometara po času.

Narednih dana biće znatno povećan rizik od nastanka, širenja i jačanja požara na otvorenom usljed visoke temperature i dugotrajnog nedostatka padavina, uz povremeno jak vjetar.

Od 29. avgusta do 2. septembra maksimalna temperatura biće od 30 do 37 stepeni, a u višim predjelima oko 25 stepeni.

Kratkotrajne i slabe padavine mogu se očekivati tokom vikenda i ponovo oko 3. septembra, ali se očekuje da će njihova količina biti veoma mala.

Prema trenutnim srednjoročnim i mjesečnim prognozama, značajnije padavine ne očekuju se prije druge polovine septembra.

(Srna)