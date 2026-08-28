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Očekuje nas veoma vruć dan, temperature do 41 stepen

Očekuje nas veoma vruć dan, temperature do 41 stepen

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U BiH će danas biti pretežno sunčano i veoma vruće. Temperature će dostizati čak 41 stepen.

21.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano i veoma vruće, uz prolaznu oblačnost.

Vjetar će biti umjeren, na udare i jak zapadnih smjerova, navodi Republički hidrometeorološki zavod. Maksimalna temperatura vazduha od 36 do 41, u višim predjelima od 31 stepen Celzijusov.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH sunčano.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac 15, Gacko 16, Rudo, Bugojno, Foča i Kalinovik 17, Bjelašnica, Ivan sedlo, Livno, Ribnik, Srebrenica i Drinić 18, Han Pijesak, Jajce, Sanski Most, Mrkonjić Grad i Višegrad 19, Sarajevo, Zenica, Čemerno i Prijedor 20, Tuzla, Kneževo, Srbac, Novi Grad, Banjaluka i Doboj 21, Bileća, Zvornik i Bijeljina 22, Mrakovica i Bihać 23, Trebinje 24, Mostar 25, Gradačac 26, te Neum 27 stepeni Celzijusovih.

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