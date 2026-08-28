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Sutra promjenljivo oblačno i nestabilno, ali i dalje toplo

Sutra promjenljivo oblačno i nestabilno, ali i dalje toplo

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U Bosni i Hercegovini sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, toplo, ali uz nešto nižu temperaturu nego prethodnih dana.

Sutra promjena vremena u BiH: Stižu pljuskovi i grmljavina, temperatura pada Izvor: Hans-Jürgen Janda / Panthermedia / Profimedia

Ujutro na sjeveru i zapadu su mogući kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji će se tokom dana širiti ka istoku i jugoistoku, a lokalno su mogući i jači pljuskovi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasno poslije podne i uveče očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti sa sjeverozapada.

Duvaće umjeren vjetar, u zoni pljuskova na udare i jak sjeverni i sjeverozapadni. U Hercegovini i na jugoistoku umjeren i jak južni vjetar.

Minimalna temperatura vazduha od 16 na istoku do 23 na sjeveru, na jugu do 26, a maksimalna od 31 na zapadu do 37 na istoku i jugu, u višim predjelima na zapadu od 26 Celzijusovih stepeni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Republici Srpskoj i FBiH preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Kalinovik 29, Han Pijesak i Čemerno 32, Gacko, Drinić i Neum 33, Zvornik, Kneževo, Sokolac i Srebrenica 34, Srbac i Sarajevo 35, Bijeljina 36, Doboj i Mrkonjić Grad 37, Bileća, Višegrad, Novi Grad, Prijedor i Trebinje 38, Banjaluka 39 i Mostar 40 stepeni.

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