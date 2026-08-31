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Za organizaciju naučnih skupova u Srpskoj 130.000 KM: Konkurs otvoren do 30. septembra

Za organizaciju naučnih skupova u Srpskoj 130.000 KM: Konkurs otvoren do 30. septembra

Autor Haris Krhalić
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Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srpske raspisalo je konkurs za sufinansiranje naučnih skupova u 2026. godini.

skupovi konkurs Izvor: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je konkurs za sufinansiranje održavanja naučnih skupova u 2026. godini, za šta je planirano 130.000 KM.

Pravo prijave imaju naučnoistraživačke organizacije i naučna udruženja koja su upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija i naučnih udruženja koji se vodi pri Ministarstvu, a koja u ovoj godini organizuju naučni skup.

Da bi skup bio sufinansiran, potrebno je da bude klasifikovan i kategorizovan, kao i da postoji odluka nadležnog tijela naučnoistraživačke organizacije ili naučnog društva o njegovom organizovanju.

Prijavu na konkurs mora podnijeti organizacija, odnosno organizator naučnog skupa, uz precizno definisanu konstrukciju finansiranja njegovog održavanja.

Među uslovima je i da budu poznata naučna zvanja članova naučnog ili naučno-nastavnog odbora skupa, kao i nazivi naučnoistraživačkih organizacija u kojima su zaposleni.

Organizatori koji su prethodnih godina dobijali podršku Ministarstva moraju imati ispunjene sve ugovorne obaveze iz ranijeg perioda.

Rok za podnošenje prijava je 30. septembar 2026. godine, a obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici Ministarstva ili u prostorijama Ministarstva.

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Ministarstva za naučnotehnološki razvoj

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