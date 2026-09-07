Roditeljska kuća "Iskra" obilježava 10 godina: Više od 260 porodica pronašlo dom i podršku

Udruženje roditelja "Iskra" 8. septembra obilježava deset godina postojanja Roditeljske kuće, mjesta koje je tokom protekle decenije bilo dom i utočište za više od 260 porodica djece oboljele od raka.
Za deset godina kroz "Iskru" su prošle stotine porodica koje su se suočavale sa jednim od najtežih životnih iskušenja. Iza broja od više od 260 porodica, kako ističu u Udruženju, stoje djeca, njihovi roditelji, njihove priče, strahovi, nade i borbe za život.
"U statistici to je samo broj, a u stvarnosti to je dvije stotine i šezdesetoro djece. A iza svakog djeteta – jedna porodica, jedna priča i vrlo teška, neizvjesna i duga borba za život", poručuju iz „Iskre“.
Roditeljska kuća je tokom proteklih deset godina bila mjesto u kojem su se smjenjivali najteži, ali i najljepši trenuci. Njeni zidovi pamte nabrzinu spakovane kofere, dječje igračke i školske torbe, ali i bolničke nalaze, strah, suze i neizvjesnost.
Istovremeno, u kući su se slavili dobri nalazi, prvi osmijesi nakon teških dana, rođendani i povratci porodica kući nakon liječenja. Rađala su se prijateljstva i pružala podrška roditeljima koji su se u najtežim trenucima suočavali sa bolešću svog djeteta.Izvor: Udruženje Iskra
"Bilo je dana kada je kuća odzvanjala smijehom. A bilo je i onih drugih, kada riječi jednostavno nisu dovoljne. Kada zagrlimo roditelja svjesni neizmjerne tuge porodice koja je izgubila ono najdragocjenije. To su trenuci u kojima smo ostajali bez riječi, ali nikada bez ljubavi", navode iz Udruženja.
Ističu da "Iskra" postoji kako roditelji u najtežem periodu života ne bi morali da brinu o tome gdje će spavati i kako će platiti smještaj, već da mogu biti uz svoje dijete.
Pored smještaja, porodicama je dostupna i stručna psihološka podrška, dok djeca tokom liječenja dobijaju prostor koji mogu nazvati svojim domom.
Iz "Iskre" zahvaljuju zdravstvenim radnicima, posebno zaposlenima na Odjeljenju dječje hematoonkologije, kao i donatorima, volonterima, prijateljima i svim ljudima koji su tokom proteklih deset godina pružali podršku porodicama.
"Dok god postoji dijete koje se liječi od raka, dok god postoji roditelj koji strepi nad njegovim životom – mora postojati i Iskra, jer niko ne smije biti sam kada mu je najteže", poručuju iz Udruženja roditelja „Iskra“.
Njihova rođendanska želja je, kako ističu, jednostavna – da sva djeca budu i ostanu zdrava.
(Mondo)