Roditeljska kuća "Iskra" obilježava 10 godina: Više od 260 porodica pronašlo dom i podršku

Udruženje roditelja "Iskra" 8. septembra obilježava deset godina postojanja Roditeljske kuće, mjesta koje je tokom protekle decenije bilo dom i utočište za više od 260 porodica djece oboljele od raka.

Izvor: Udruženje "Iskra"

Za deset godina kroz "Iskru" su prošle stotine porodica koje su se suočavale sa jednim od najtežih životnih iskušenja. Iza broja od više od 260 porodica, kako ističu u Udruženju, stoje djeca, njihovi roditelji, njihove priče, strahovi, nade i borbe za život.

"U statistici to je samo broj, a u stvarnosti to je dvije stotine i šezdesetoro djece. A iza svakog djeteta – jedna porodica, jedna priča i vrlo teška, neizvjesna i duga borba za život", poručuju iz „Iskre“.

Roditeljska kuća je tokom proteklih deset godina bila mjesto u kojem su se smjenjivali najteži, ali i najljepši trenuci. Njeni zidovi pamte nabrzinu spakovane kofere, dječje igračke i školske torbe, ali i bolničke nalaze, strah, suze i neizvjesnost.

Istovremeno, u kući su se slavili dobri nalazi, prvi osmijesi nakon teških dana, rođendani i povratci porodica kući nakon liječenja. Rađala su se prijateljstva i pružala podrška roditeljima koji su se u najtežim trenucima suočavali sa bolešću svog djeteta.

Izvor: Udruženje Iskra

"Bilo je dana kada je kuća odzvanjala smijehom. A bilo je i onih drugih, kada riječi jednostavno nisu dovoljne. Kada zagrlimo roditelja svjesni neizmjerne tuge porodice koja je izgubila ono najdragocjenije. To su trenuci u kojima smo ostajali bez riječi, ali nikada bez ljubavi", navode iz Udruženja.

Ističu da "Iskra" postoji kako roditelji u najtežem periodu života ne bi morali da brinu o tome gdje će spavati i kako će platiti smještaj, već da mogu biti uz svoje dijete.

Pored smještaja, porodicama je dostupna i stručna psihološka podrška, dok djeca tokom liječenja dobijaju prostor koji mogu nazvati svojim domom.

Iz "Iskre" zahvaljuju zdravstvenim radnicima, posebno zaposlenima na Odjeljenju dječje hematoonkologije, kao i donatorima, volonterima, prijateljima i svim ljudima koji su tokom proteklih deset godina pružali podršku porodicama.

"Dok god postoji dijete koje se liječi od raka, dok god postoji roditelj koji strepi nad njegovim životom – mora postojati i Iskra, jer niko ne smije biti sam kada mu je najteže", poručuju iz Udruženja roditelja „Iskra“.

Njihova rođendanska želja je, kako ističu, jednostavna – da sva djeca budu i ostanu zdrava.

(Mondo)