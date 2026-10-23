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Opština Vareš i Dom zdravlja: Nema akutnog trovanja olovom, koncentracija u krvi građana u padu

Opština Vareš i Dom zdravlja: Nema akutnog trovanja olovom, koncentracija u krvi građana u padu

Autor Dušan Volaš
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Dosadašnjim ispitivanjima nije utvrđen konkretan izvor izloženosti olovu, dok su rezultati ponovljenih testiranja pokazali smanjenje njegove koncentracije u krvi kod znatnog broja stanovnika, saopštili su iz Opštine Vareš i lokalnog Doma zdravlja.

Opština Vareš i Dom zdravlja: Nema akutnog trovanja olovom, koncentracija u krvi građana u padu Izvor: YouTube/Screenshot

Povodom posljednjih medijskih objava o prisustvu olova u krvi lokalnog stanovništva, nadležne institucije su naglasile da se podaci, koji se ponovo plasiraju u javnost, odnose na ranije sprovedena testiranja, a ne na nove nalaze.

Kako su naveli u zajedničkom saopštenju, do kraja februara analizirano je ukupno 238 uzoraka krvi kroz nekoliko faza testiranja. Međutim, upozoravaju da je neophodno precizno razlikovati ukupan broj analiziranih uzoraka od broja pojedinačnih osoba koje su testirane. Zbirni podaci se, dodaju, ne mogu bez dodatnog objašnjenja predstavljati kao broj osoba kod kojih su utvrđene povišene koncentracije olova, prenose mediji.

Nema znakova akutnog trovanja

Na sastanku Akcione grupe, održanom početkom marta ove godine, Institut za zdravlje i bezbjednost hrane Zenica predstavio je epidemiološku analizu nalaza. Prema tadašnjim podacima Doma zdravlja, kod testiranih Varešana nisu zabilježeni simptomi akutnog trovanja olovom niti klinička slika akutne intoksikacije.

Istovremeno su sprovedena ispitivanja vode, hrane, vazduha i zemljišta. Dosadašnji rezultati pokazali su da voda za piće i mlijeko nisu izvor kontaminacije, a većina uzoraka voća i povrća bila je zdravstveno ispravna. Urednim su ocijenjeni i med, sok od aronije i džem od šipka, kao i kvalitet vazduha i površinskih voda. S druge strane, nalazi ispitivanja zemljišta zahtijevali su dodatnu stručnu analizu.

Iz Opštine i Doma zdravlja ističu da ova ispitivanja nisu omogućila utvrđivanje konkretnog izvora olova, niti su dokazala uzročno-posljedičnu vezu sa određenom industrijskom aktivnošću.

Novi nalazi 

Zdravstveno praćenje stanovništva nastavljeno je i tokom ljeta. Prema avgustovskom izvještaju Opštine Vareš, kod znatnog broja ponovo testiranih osoba zabilježen je pad koncentracije olova u krvi. U međuvremenu, Multidisciplinarni stručni tim na nivou Federacije BiH nastavlja analizu ekoloških i zdravstvenih podataka kako bi predložio dalje mjere za zaštitu stanovništva.

Na kraju, nadležni su pozvali medije i sve učesnike u ovom procesu na odgovorno izvještavanje, ističući da nepotpune i neprovjerene informacije izvučene iz konteksta samo bespotrebno uznemiravaju građane i nanose štetu lokalnoj zajednici.

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Vareš trovanje

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