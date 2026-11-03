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Raspisan konkurs za dodjelu stipendija Fonda "Dr Milan Jelić"

Raspisan konkurs za dodjelu stipendija Fonda "Dr Milan Jelić"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija Fonda "Dr Milan Jelić" studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Srpskoj, BiH i inostranstvu u akademskoj 2026/2027. godin

Raspisan konkurs za dodjelu stipendija Fonda "Dr Milan Jelić" Izvor: UNIBL

Od ukupnog broja planiranih stipendija - 185, studentima prvog ciklusa studija namijenjeno je 146 stipendija u iznosu od 857.700 KM, saopšteno je iz Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

Studentima drugog ciklusa studija namijenjeno je 12 stipendija u iznosu od 66.000 KM, dok je za studente trećeg ciklusa studija predviđeno 27 stipendija u iznosu od 324.000 KM.

Kada je riječ o studentima prvog ciklusa studija planirana je dodjela 80 stipendija u iznosu od 600 KM mjesečno, u devet mjesečnih rata, za studente koji studiraju na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj i BiH.

Sedam stipendija je planirano u istom mjesečnom iznosu za studente koji ne studiraju na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj i BiH.

Planirano je 50 stipendija u iznosu od 700 KM mjesečno, u devet mjesečnih rata, za studente koji studiraju u bivšim jugoslovenskim republikama, te devet stipendija u iznosu od 900 KM, takođe u devet mjesečnih rata, za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu.

Za studente drugog ciklusa studija predviđeno je 11 stipendija u iznosu od 5.500 KM, koje se isplaćuju jednokratno, za studente javnih univerziteta u Republici Srpskoj i BiH, te jedna stipendija u istom iznosu za studente drugih visokoškolskih ustanova.

Studentima trećeg ciklusa studija namijenjeno je 25 stipendija u pojedinačnom iznosu od 12.000 KM, koje se isplaćuju jednokratno, za studente koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj i BiH, kao i dvije stipendije u istom iznosu za studente koji studiraju na drugim visokoškolskim ustanovama.

Prijave se podnose elektronski, putem aplikacije dostupne na internet stranici Fonda, a konkurs je otvoren do 23. novembra. 

(Mondo)

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Tagovi

stipendije Dr Milan Jelić studenti Republika Srpska

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