Vrijeme danas: Sunčani periodi nakon oblačnog jutra, na jugu najtoplije

U Republici Srpskoj i FBiH danas će, nakon oblačnijeg jutra, uslijediti postepeno razvedravanje uz sunčane periode, a najtoplije će biti u Hercegovini.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Duvaće slab do umjeren vjetar, na jugu na momente i pojačan, istočnih do sjeveroistočnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha biće od sedam do 13, a na jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava većinom oblačno vrijeme, vedro je na jugozapadu, u Hercegovini i na planinama.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Gacko i Livno minus dva, Bjelašnica, Han Pijesak i Čemerno jedan, Bijeljina, Bileća i Kalinovik dva, Kneževo tri, Drinić i Sokolac četiri, Mrkonjić Grad pet, Srebrenica, Šipovo, Tuzla i Bihać šest, Banjaluka, Doboj, Prijedor, Zvornik, Trebinje, Višegrad, Novi Grad, Ribnik, Rudo, Srbac, Sarajevo, Zenica i Sanski Most sedam, Foča osam, te Mostar i Neum 10 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se jutros odvija nesmetano, a vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona i na maglu koja u kotlinama i u višim predjelima mjestimično smanjuje vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Iz AMS-a su podsjetili da je stari granični prelaz Gradiška otvoren za putnička motorna vozila, autobuse i prazna teretna motorna vozila.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja-Prijedor gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Zbog sanacije pješačkih staza na mostu preko rijeke Save, izmjenjen je režim saobraćaja na dionici od Gradiške prema granici sa Hrvatskom. Zabranjen je saobraćaj za vozila ukupne mase preko 20 tona, a ostala vozila propuštaju se jednom trakom.

Prednost imaju vozila koja se kreću lijevom trakom, odnosno koja izlaze iz Republike Srpske, odnosno BiH.

Na snazi je izmjena saobraćaja na izgrađenom dijelu auto-puta Rača-Bijeljina, radi privremenog priključenja na magistralni put na dionici prema granici sa Srbijom na Rači.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj LJevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj LJevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave saobraćaja su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

ROĐENO 15 BEBA U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 15 beba, šest djevojčica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Sedam beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Prijedoru, a po jedna beba u Doboju, Foči, Trebinju, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu. U Banjaluci su rođene tri djevojčice i četiri dječaka, u Prijedoru dječak i djevojčica, u Doboju, Foči, Nevesinju i Gradišci po jedan dječak, a u Trebinju i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica. Poroda nije bilo u Zvorniku i Bijeljini.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Krupac-Bogatići radi sanacije cjevovoda malehidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH zbog radova na zaštiti kosina, za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na auto-putu u smjetu smjeru Počitelj-Bijača, a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta. Takođe, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta u smjeru Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

I dalje je zatvorena poddionica auto-puta Golubinja-Nemila, a vozila preusmjerena na magistralni put. Na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Izmjene u saobraćaju zbog radova su i na magistralnim putevima: Izačić-Bihać, Skokovi-Cazin-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-brdo Hum, Šamac-Orašje i Odžak-Šamac, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva.