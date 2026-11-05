Hitno povlačenje proizvoda iz "DM-a": U "bio pinjolima" moguće prisustvo salmonele

Drogerija DM zbog predostrožnosti povlači iz prodaje proizvod "DM bio pinjoli" od 60 grama jer se ne može isključiti prisustvo salmonele, a kupcima će biti vraćen novac i bez računa.

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Povlače se proizvodi sa rokovima trajanja od 31. maja 2027. do zaključno 2. jula sljedeće godine, a datum je vidljiv na bočnoj strani pakovanja, saopšteno je iz DM-a.

Kupci koji su već kupili proizvod sa navedenim rokovima trajanja treba da prestanu da ga konzumiraju i otvornog ili neotvorenog ga vrate u najbližu trgovinu DM-a, gdje će im biti vraćen novac i bez računa, prenose federalni mediji.

Unošenje salmonele u organizam može izazvati malaksalost, mučninu, dijareju i druge želučane tegobe, a simptomi obično nestaju nakon nekoliko dana. U slučaju težih ili dugotrajnih simptoma potrebno je obratiti se ljekaru.