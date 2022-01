Đajić ispričao zašto nije pustio Stanivukovića na UKC: Sestre i babice htjele da ga šamaraju

Direktor UKC RS gostujući u ''Vikend jutru'' na RTRS rekao je da je spriječio gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da uđe na odjel i daruje prvu bebu rođenu u novoj godini, zbog mjera, ali i bezbjednosti, jer su pojedini radnici htjeli da ga napadnu.

Izvor: Youtube/RTRS/screenshot

Đajić je rekao da je tradicija da se daruje prva beba rođena u novoj godini, a da je novorođenče darovala i predsjednica RS i poklon poslala po predstavnicima.

"Nesretni gradonačelnik je došao s nekim dukatom, da uzme bebu i porodilju da se uslika s njima i da svima predstavi da on voli bebe i porodolje...Nije ni svjestan da sam ja blokirao liftove i hodnike jer su sestre i babice htjele da siđu dole i da ga išamaraju jer je izjavljivao da one jedu kolače od pacijentkinja, na kraju da daju kisik, neispravan. Izbjegli smo skandal da ga žene ne šamaraju. Sve sam portire digao da to blokiram. Da ne kažem da su ga sve te porodilje, nakon svih onih skandala i afera i filma u kojem učestvuje sa svojim saradnicima, proglasili nepoželjnim", navodi Đajić.

Đajić je podsjetio da su zabranje posjete porodiljama i djeci i da bi to Stanivuković kao šef gradskog "Kriznog štaba" trebalo da zna.

Direktor UKC RS Vlado Đajić u Vikend jutru RTRS. Izvor: RTRS/YouTube

Đajić kaže da zdravstvene radnike najviše boli što ih napadaju tokom pandemije, a kaže da su mnogi od tih napada politički. Osvrnuo se i na objave ''pojedinih medija'' da koristi droge.

"Sinoć čitam da sam ja narkoman i da ne smijem da se testiram. Javno pozivam da pristajem da se testiram i odričem se pet plata ako mi neko nađe ikakvog traga droge. Nikad nisam ni vidio kokain, a kamoli koristio. Ako budem negativan neka oni uplate centru Daunov sindrom 1.000 KM", rekao je Đajić.

Govoreći o prošloj godini koja je bila u znaku pandemije virusa korona, naveo je da je u jednom trenutku bilo 87 pacijenata na respiratoru i da je to bio mukotrpan posao za medicinske radnike

"Veoma sam zahvalan ljekarima i medicinskom osoblju za nadljudske napore koje su pokazali u liječenju pacijenata", rekao je Đajić.

Dodao je da je po njegovom mišljenju slika UKC slika Republike Srpske.

"Mnogi ne znaju šta mi imamo u Banjaluci, to je jedno čudo od institucije", ispričao je Đajić.

Kaže da je za vrijeme njegovog mandata kao direktora primljeno najviše mladih ljekara i drugog osoblja.

''Primio sam oko 180 mladih ljekara, vrlo mali dio ljekara je otišao u instranstvo", navodi Đajić.

On je naveo da poslovodstvo ove zdravstvene ustanove ima viziju i plan da zajedno sa rukovodstvom Srpske omogući da UKC Republike Srpske bude rame uz rame sa mnogim evropskim i svjetskim medicinskim centrima.

Stanivuković na UKC RS sa poklonom za bebu. Izvor: YouTube

Gradonačelnik Draško Stanivuković je 1. januara po tradiciji htio lično darovati prvorođenu bebu u Srpskoj - u pitanju je jedna djevojčica - ali mu nije dozvoljeno da to lično uradi.

Stanivukoviću je posjeta zabranjena i krajem novembra kada je htio da u UKC lično ozvaniči isplatu jednokratne novčane podrške za zdravstvene radnike u iznosu od 500 KM.