Tužba protiv Srpske zbog istraživanja uglja na Bukovoj kosi kod Prijedora

Centar za životnu sredinu podnio je tužbu protiv Vlade Republike Srpske zbog koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu "Bukova Kosa" kod Prijedora, koja je početkom februara data firmi "Drvo-export" iz Teslića.

Izvor: Shutterstock

Kako su saopštili, važeći pravni okvir za dodjelu ove koncesije obavezuje sve nadležne organe izvršne vlasti, a naročito Vladu, da politiku dodjele koncesija uređuju i sprovode u skladu sa Dokumentom o politici dodjele koncesija Republike Srpske.

"U postojećem Dokumentu, na teritoriji opštine Prijedor, uopšte nije predviđeno dodjeljivanje koncesije za istraživanje uglja, već za eksploataciju željezne rude, kamena i mineralne vode. Usljed stvarnog činjenično-pravnog stanja, nije jasno iz čega Vlada zapravo crpi legitimnost svoje odluke, odnosno konkretno, uopšte pravno uporište pokretanja postupka dodjele predmetne koncesije, budući da se radi o ozbiljnoj povredi relevantnih propisa i pravnoj praznini za koju Vlada nema nadležnost da samostalno popunjava ili interpretira", izjavio je Redžib Skomorac, pravni savjetnik u Centru za životnu sredinu.

Dalje se tvrdi da je manjak transparentnosti i nedostatak legitimnosti nešto je što u pravilu karakteriše koncesionu politiku u Republici Srpskoj.

"Ovo je naročito izraženo u konkretnom slučaju, jer zajednica mještana lokacije na kojoj se planira istraživanje uglja, a koje se projekat direktno tiče, nije nikada imala priliku da učestvuje u javnoj raspravi koja bi bila organizovana u postupku izrade i usvajanja Dokumenta o politici, a koji bi bio usklađen sa današnjim okolnostima", tvrde u Centru za životnu sredinu.

U tužbi je istaknut i zahtjev za odlaganje izvršenja odluke Vlade, kako bi se pokušalo spriječiti nastajanje štete po životnu sredinu i pravnu sigurnost, ali i privatnu imovinu građana na datoj lokaciji, koji su suočeni sa preuranjenim otkupom svojih parcela.

"U datom trenutku ugovor o koncesiji nije zaključen, te Vlada još nije preuzela nikakve obaveze prema ponudiocu. Stoga, u slučaju privremene obustave postupka dodjele koncesije, imovinsko-pravnih implikacija ne bi bilo, kako koncesiono-pravni odnos još uvijek ne postoji. Nadamo se da će to prepoznati i sud, te da će naložiti da se suspenduje dalje postupanje po ponudi investitora, i to do eventualnog nastupanja pravnih okolnosti neophodnih kako za validno raspolaganje javnim resursima, tako i za sticanje koncesije", navode iz Centra za životnu sredinu.

O ovom zahtjevu za odlaganje izvršenja odluke Vlade, sud bi trebao da odluči posebnim rješenjem u skraćenom postupku, tj. prije donošenja konačne presude po tužbi.