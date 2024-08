Trivić tvrdi: Grad krišom prepisao "Palasu" dvije parcele u centru (VIDEO)

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić objavila je danas da je Grad Banjaluka u tajnosti hotelu "Palas" prepisao gradsko zemljište na dvije lokacije ukupne površine 1.600 metara kvadratnih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jedna je parcela koja obuhvata većinu parkinga kod ovog hotela, a koja je u vlasništvo "Palasa" upisana 8. novembra prošle godine iako su iz Gradske uprave ranije tvrdili drugačije.

"Tu je Grad godinama naplaćivao parking. Jedna veća parcela koja predstavlja gro parkinga, upisana je na hotel Palas tek 08.11.2023. godine, kao što se može vidjeti iz katastarskog izvoda. Postavlja se pitanje, ako je to bila i ranije zemlja hotela Palas koju je on davao Gradu da drži tu parking, kao što to tvrdi Bojan Kresojević, gradski menadžer i Vuk Višekruna, načelnik odjeljenja, zašto je u izvodu iz katastra, a u čijem smo mi posjedu, navedeno da je upis vlasništva na hotel Palas izvršen tek u novembru prošle godine", pitala je Trivić.

Pozvala je Stanivukovića, Kresojevića i Višekrunu da objasne građanima čija je zemlja bila ranije i po kom pravnom osnovu je danas upisana na hotel Palas.

"S obzirom da je grad godinama naplaćivao parking na ovoj parceli", nastavlja Jelena Trivić, "ta zemlja je morala pripadati gradu kako bi mogao da naplaćuje parking, jer je za to morao da ima riješene imovinsko-pravne odnose".

Druga lokacija je nekategorisani put, koji se u knjigama vodi kao Ulica Ive Lole Ribara koja je, prema podacima koji su izneseni, do 11. decembra prošle godine pripada Gradu Banjaluci, a danas je vlasništvo "Palasa".

"To je urađeno bez odluke Skupštine grada, koja je jedina nadležna da odlučuje o imovini Grada. Parcela koja se vodi kao ulica Ive Lole Ribara nije smjela biti ni po kojem pravnom osnovu predata Palasu, jer je vlasništvo grada, a svaku promjenu vlasništva mora da izglasa Skupština grada, pa se postavlja pitanje kojim pravnim vratolomijama je ova ulica data Palasu", navela je Trivićeva i najavila krivične prijave zbog ovog slučaja.

Ona smatra da Stanivuković i njegova administracija ove poslove nisu mogli završiti bez sprege sa Republičkom upravom za geodetsko-imovinske pravne poslove (RUGIP).

(MONDO)