Borenović podržao inicijativu za ukidanje PDV-a na kupovinu prve nekretnine

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović podržao je inicijativu za ukidanje PDV-a na kupovinu prve nekretnine u BiH, dodajući da bi PDV trebao biti ukinut i na izgradnju prve stambene jedinice.

Izvor: PDP

"Spremni smo da izglasamo taj zakon u Parlamentarnoj skupštini BiH", rekao je Borenović novinarima u Banjaluci.

On je pozvao nadležne da već naredne sedmice predlože zakon o ukidanju PDV-a na kupovinu i izgradnju prve stambene jedinice.

"Pozivam Ministarstvo finansija, ministra Amidžića i njegovog zamjenika Hasanovića, kao i Savjet ministara BiH da odmah sutra dostaveu parlamentarnu proceduru zakon kojim ćemo izglasati ukidanje PDV-a na kupovinu ili izgradnju prve nekretnine za sve, i mlade, ali i one koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Pozivam SNSD, koji ima parlamentarnu većinu i predsjedavajućeg Predstavničkog doma Radmanovića i zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Špirića, da odmah zatim zakažu sjednice oba doma i da ove sedmice završimo glasanje o ovom zakonu po hitnom postupku. Sjednica se može zakazati i u roku od 24 sata. Da ga usvojimo isti dan u istom obliku i u jednom i u drugom domu. Da pokažemo da nam je stalo da se važna pitanja u ovoj zemlji rješavaju bez obzira na boju partijske knjižice", rekao je Borenović.

Podsjetio je da je Ekonomski savjet PDP u prethodnih nekoliko mjeseci predlagao ukidanje PDV na kupovinu ili izgradnju prve nekretnine.

"To jeste inicijativa koja je stara više godina, pa se o njoj neko vrijeme ćutalo, a sada se opet o tome govori. Ministar finansije je počeo najavljivati čim je sjeo u ministarsku poziciju, pa se ućutao nekih godinu dana, tako da vjerujem da je za taj period zakon izrađen. Ponavljam, može biti usvojeno u narednih nekoliko dana, SNSD ima te mehanizme, može se sutra uputiti u proceduru i izglasati i prije 6. oktobra, da to ne bude samo predizborna priča ili da bi se nakon izbora tražili izgovori zašto to ne može biti urađeno", rekao je Borenović.

Ističe da je bitno da se PDV ukine i na kupovinu i na izgradnju prve stambene jedinice.

"Kada bi se odmah krenulo u proceduru, što je moguće, svi mladi bračni parovi, ali i svi drugi koji nisu riješili svoje stambeno pitanje, već u narednih petnaestak dana bi mogli to da počnu da rješavaju oslobođeni plaćanja PDV od 17% i sa uštedama i do 30 000 KM. To bi bio veliki korak i pokazalo bi da smo iskreni u namjeri da ta važna pitanja rješavamo. Na potezu su Ministarstvo finansija i skupštinska većina, da vidimo koliko su iskreni u toj namjeri. Mi smo spremni da izglasamo ovaj važan zakon", poručio je Borenović.

Odgovarajući na pitanje o navodima da pojedinci iz PDP-a, među kojima i potpredsjednik te stranke Draško Stanivuković, žele da preuzmu stranku i smijene ga sa pozicije predsjednika, Borenović je rekao da su to dezinformacije.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je u petak, 20. septembra, da je pokrenut proces da u BiH bude usvojen zakon o ukidanju PDV-a na kupovinu prve nekretnine koji bi se odnosio na sve državljane BiH. On je objasnio da je ukidanje PDV-a na prvu nekretninu bitno jer zbog povećanih cijena stanogradnje građani teško dolaze do nekretnine.

Amidžić je podsjetio da su u Republici Srpskoj ovu inicijativu prije godinu dana na Ekonomskom forumu na Jahorini pokrenuli predsjednik Srpske Milorad Dodik i Privredna komora Srpske.

(MONDO)