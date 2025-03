Karan: Bilo kakvo zadiranje u pitanje Distrikta najdirektnije je rušenje Ustava BiH

Bilo kakvo zadiranje u pitanje Distrikta najdirektnije rušenje samog Ustava BiH, kaže ministar unutrašnjih poslova RS Siniša Karan koji je bio arbitar Republike Srpske u arbitraži spornog dijela granice na području Brčkog.

Arbitar Republike Srpske u arbitraži spornog dijela granice na području Brčkog Siniša Karan pojasnio je da je Amandman jedan Ustava BiH jedina formalna promjena Ustava BiH, koja je izvršena 2009. godine, i predstavlja direktno unošenje Konačne odluke o arbitraži u Ustav BiH, tako da je bilo kakvo zadiranje u pitanje Distrikta najdirektnije rušenje samog Ustava BiH.

"Sa današnjeg apsekta važno je naglasiti da je od 1995. godine do danas, kada je neustavnim putem vršeno drastično kršenje Ustava BiH i Dejtonskog sporazuma, došlo samo do jedne formalne ustavne promjene Aneksa četiri, a to je unošenje u Ustav Konačne arbitražne odluke. Tu mislim upravo na ovaj Amandman jedan koji je jedina formalno-pravna promjena Ustava u kome je definisan, prije svega, Brčko distrikt", pojasnio je Karan u izjavi za Srnu.

On je naveo da niko nije bio zadovoljan tom konačnom odlukom - Republika Srpska je tražila da se ostvari kontinuitet Republike Srpske, što sada ima, a FBiH je tražila multietničke institucije koje postoje i izlazak na rijeku Savu.

"Svi su pomalo bili zadovoljni i nezadovoljni tom arbitražnom odlukom, ali je ona dobila svoj fakticitet. Brčko sada živi svojim punim kapacitetom, njegove institucije su potpuno autonomne i efikasne, te potpuno samostalne u odnosu na entitete", konstatovao je Karan.

On je ukazao da bilo kakvo zadiranje u pitanje statusa Brčkog predstavlja samo sljedeće - da se međunarodna zajednica i Arbitražni tribunal, koji se nije ugasio nakon toliko godina, a trebao se i formalno i faktički ugasiti, ponašaju kao da su iznad Ustava BiH.

Nažalost, svih ovih 30 godina, svi koji su rušili Ustav BiH, od bošnjačkih političara do visokih predstavnika, dominantno su to radili s ciljem minimiziranja ustavno-pravnog statusa Republike Srpske, a sada su aktuelizovali pitanje Brčko distrikta kao posljednje sredstvo prijetnje Srpskoj, jer ne znaju više šta da rade nakon što se promijenila geopolitička situacija u svijetu i nakon što su uvidjeli da tutorstva više nema, već da je isključivo dijalog zalog za budućnost dejtonske BiH.

On je istakao da je, svih ovih godina implementacije arbitražne odluke, Republika Srpska ispunila sve svoje obaveze - između ostalog Srpska daje distriktu najjeftiniju struju i dan danas imaju povlašten odnos kad je riječ o električnoj energiji, dok FBiH do danas nije ispunila svoje obaveze u skladu sa konačnom arbitražnom odlukom.

"Podsjetiću i na Član 68 Konačne arbitražne odluke u kojem se navodi da modifikacija ove odluke od Arbitražnog tribunala može obuhvatiti odredbe kojima se teritorija Distrikta u potpunosti prebacuje iz onog entiteta koji se ne pridržava odluke i stavlja pod isključivu kontrolu drugog entiteta. Republika Srpska je svih ovih godina ispunjavala sve svoje obaveze, poštovala i poštuje status kondominijuma - i svačiji i ničiji. Dakle, svih ovih godina postojali su razlozi da se Distrikt potpuno preda Republici Srpskoj zbog kršenja konačne odluke od FBiH", naglasio je Karan, prenosi Srna.

