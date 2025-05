Gradonačelnik o amandmanima na budžet: "SNSD nastavlja sa kažnjavanjem Banjaluke i Banjalučana"

Kada SNSD kaže da nešto radi “principijelno”, znajte da imaju samo jedan princip, a to je da Banjaluci nanesu što više štete, poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković komentarišući amandmane SNSD-a na prijedlog budžeta za 2025. godinu.

Izvor: Grad Banjaluka/Aleksandar Čavić

Napominje da je SNSD skinuo novac potreban Gradu za izmirenje dugovanja koja su nastala zbog neusvajanja rebalansa budžeta od strane skupštinske većine, a da su ostavili novac za dugovanja onim ustanovama na čijem čelu su kadrovi SNSD-a.

"Toliko o njihovoj principijelnosti. Ukinuli su grant “Akvani”, što znači samo jedno, žele da ugase još jedno javno preduzeće. Ovo je direktan napad na javnu imovinu i možemo slobodno reći da je “Akvana” stavljena na spisak izgubljenih kao i sva ostala javna preduzeća koja su uništili svojim “stručnim” kadrovima". naveo je gradonačelnik.

Dodaje da su skinuli su novčana sredstva predviđena za crkve.

"Toliko o njihovim pričama o tradiciji i vrijednostima. Ukinuli su subvenciju za autobusku liniju do Pavlovca, koju smo prvi put obezbijedili u ovom mandatu, da bi ljudi u tom dijelu grada konačno imali prevoz do svojih domova. Njima to, izgleda nije važno. Predložili su novčani iznos za asfaltiranje Ulice Tešana Podrugovića u Debeljacima, koji je dovoljan za završetak 50 metara puta sa svom pratećom infrastrukturom. Pritom, prošle godine smo predložili milion KM za ovaj projekat, što su oni, naravno, odbili. Da li je ovo neznanje ili “velika investicija” za SNSD", upitao je Stanivuković.

Ističe da su skinuli i novčana sredstva za redovno održavanje grada.

"Uzeli su novac sa plata radnika Gradske uprave, a sve kako bi povećali plate radnicima javnih ustanova i preduzeća na čijem čelu su njihovi kadrovi. Kakva je ovo politika? Ko ovako voli grad? Ovakvim ponašanjem SNSD ne vodi računa o gradu, već isključivo o sebi. SNSD sistemski želi da uništi sve što pripada svim građanima, kako bi sačuvali samo ono što služi njihovim interesima. Ovakvom politikom se ne vodi grad. Ovakvom politikom se grad gasi", rekao je gradonačelnik.

Naglasio je da Banja Luka nije ničiji politički plijen.

"Ovaj grad zaslužuje domaćinski odnos, a ne političku osvetu. Našu borbu za Banju Luku nastavljamo sutra na sjednici Skupštine Grada", zaključio je gradonačelnik.

Podsjećamo, Grad Banjaluka je zbog neusvajanja budžeta na privremenom finansiranju do 30. juna ili do usvajanja budžeta o kojem će se sutra raspravljati na vanrednoj sjednici Skupštine Grada.

(Mondo)