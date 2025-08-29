logo
Dodik tvrdi da je porasla podrška SNSD-u: "Ostajemo kompaktna i jedinstvena politička partija"

Autor Dragana Božić
SNSD ostaje kompaktna i jedinstvena politička partija koja i dalje ima snažan politički cilj i nepokolebljiva je da ga ostvari, poručio je lider stranke Milorad Dodik u Laktašima, gdje je održana Izborna konferencija Gradskog odbora ove stranke.

Dodik o SNSD-u Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je dodao da je SNSD veoma čvrsto organizovan na svakom biračkom mjestu u Republici Srpskoj, bez obzira na pokušaje Kristijana Šmita da ga zabranom finansiranja na neki način skrnavi.

"Mi smo ostavili iza sebe mnoge objekte širom Republike Srpske i ponosni smo na ono što radimo, a naravno da postoje kritičari, ali mi njih ne kritikujemo", rekao je Dodik novinarima.

Dodik je rekao da SNSD snosi i narodnu i istorijsku odgovornost za procese, te da sve ove godine u miru gradi Republiku Srpsku.

Prema njegovim riječima, ukoliko na neki način stranci uspiju da razvale SNSD, onda su srušili sve istorijske težnje srpskog naroda s ove strane Drine.

"Moraju da znaju da danas završene anketa govore da je podrška našoj partiji porasla na preko 40 odsto, dok predsjednik partije odnosno Republike ima podršku od 62 odsto", poručio je Dodik. 

(Srna/Mondo)

