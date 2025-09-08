Forto: Uvodimo AI u državne institucije

Završavamo eru ‘CIPS-papira’ i ulazimo u eru provjerljivih i sigurnih digitalnih usluga, kaže Forto

Izvor: Srna/Željka Domazet

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto poručio je da je vrijeme za uvođenje odgovorne umjetne inteligencije (AI) u državnu upravu.

"Završavamo eru ‘CIPS-papira’ i ulazimo u eru provjerljivih i sigurnih digitalnih usluga. AI nije zamjena za ljude — to je multiplikator snage javne uprave, u obostranom interesu i građana i državnih službenika", poručio je ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto.

O tome je danas ministar Forto razgovarao sa Renaudom Mejerom (Meyerom), rezidentnim predstavnikom UNDP-a u BiH, u cilju da Ministarstvo uz podršku UNDP-a pokrene obuke za državne službenike, radionice o najkorištenijim alatima uz otvaranje procesa usklađivanja sa savremenim evropskim pravilima u oblasti AI, piše Avaz.ba.

UNDP je anketirao 516 službenika iz 57 državnih institucija. Dvoje od troje (69 posto) već koristi AI alate na poslu, ali 95 posto nikada nije prošlo formalnu obuku; istovremeno, 96 posto želi edukaciju. Najtraženija je praktična obuka na konkretnim alatima (oko 75%), zatim AI osnove (oko 42 posto) i pravni/etički okvir (oko 40 posto).

Uvođenje AI u državne institucije predstavlja nastavak tranzicije ka digitalnim servisima pod vodstvom ministra Forte u čijem mandatu je BiH je pristupila programu Digitalna Evropa, čime su otvorena EU sredstva za digitalizaciju; okončava se projekat digitalizacije javnog RTV signala; inicirano je pristupanje e-CMR protokolu za moderniji i transparentniji cestovni promet, uvodi se digitalni CEMT…

"Ministarstvo zagovara šire prihvatanje e-potpisa i procedure “bez papira” u cijeloj upravi kako bi digitalne usluge postale standard. IDDEEA-e je uspostavila kvalificirani elektronski potpis te omogućila razmjenu podataka među institucijama, što značajno skraćuje i olakšava procedure za građane. Primjer Kantona Sarajevo koji je među prvima regulirao i uspostavlja ePortal - digitalnu platformu namijenjenu pružanju elektronskih usluga, trebaju slijediti i drugi"k, poručio je Forto.

