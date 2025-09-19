Zoran Tegeltija pušten na kućno liječenje

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija nakon bolničkog liječenja u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, otpušten je na kućno liječenje.
Tegeltija je povrijeđen 14. septembra kada je pao sa kvada koji je vozio na Manjači.
Helikopterom je odmah prevezen na Kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje, a potom premješten na Kliniku za opštu i abdominalnu hirurgiju.
"Direktor izražava zahvalnost svim medicinskim radnicima UKC Republike Srpske na visokom profesionalizmu, stručnosti i posvećenosti tokom njegovog liječenja i direktoru ove zdravstvene ustanove, dr Vladi Đajiću.
Posebnu zahvalnost upućuje i stručnom timu Službe hitne medicinske pomoći JZU Dom zdravlja Banja Luka, na čelu sa direktoricom dr Nevenom Todorović, za pravovremenu i profesionalnu reakciju, kao i timu Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske na hitnom zbrinjavanju i transportu", saopšteno je iz UIO BiH.
(Mondo)