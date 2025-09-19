logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zoran Tegeltija pušten na kućno liječenje

Zoran Tegeltija pušten na kućno liječenje

0

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija nakon bolničkog liječenja u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, otpušten je na kućno liječenje.

Zoran Tegeltija pušten na kućno liječenje Izvor: Srna/Snježana Lepir

Tegeltija je povrijeđen 14. septembra kada je pao sa kvada koji je vozio na Manjači.

Helikopterom je odmah prevezen na Kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje, a potom premješten na Kliniku za opštu i abdominalnu hirurgiju.

"Direktor izražava zahvalnost svim medicinskim radnicima UKC Republike Srpske na visokom profesionalizmu, stručnosti i posvećenosti tokom njegovog liječenja i direktoru ove zdravstvene ustanove, dr Vladi Đajiću.

Posebnu zahvalnost upućuje i stručnom timu Službe hitne medicinske pomoći JZU Dom zdravlja Banja Luka, na čelu sa direktoricom dr Nevenom Todorović, za pravovremenu i profesionalnu reakciju, kao i timu Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske na hitnom zbrinjavanju i transportu", saopšteno je iz UIO BiH.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zoran Tegeltija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ