Zoran Tegeltija pušten na kućno liječenje

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija nakon bolničkog liječenja u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, otpušten je na kućno liječenje.

Izvor: Srna/Snježana Lepir

Tegeltija je povrijeđen 14. septembra kada je pao sa kvada koji je vozio na Manjači.

Helikopterom je odmah prevezen na Kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje, a potom premješten na Kliniku za opštu i abdominalnu hirurgiju.

"Direktor izražava zahvalnost svim medicinskim radnicima UKC Republike Srpske na visokom profesionalizmu, stručnosti i posvećenosti tokom njegovog liječenja i direktoru ove zdravstvene ustanove, dr Vladi Đajiću.

Posebnu zahvalnost upućuje i stručnom timu Službe hitne medicinske pomoći JZU Dom zdravlja Banja Luka, na čelu sa direktoricom dr Nevenom Todorović, za pravovremenu i profesionalnu reakciju, kao i timu Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske na hitnom zbrinjavanju i transportu", saopšteno je iz UIO BiH.

(Mondo)