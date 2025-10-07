Đurić nakon prelaska u SNSD: "Odluka je donesena samo zbog interesa građana"

Načelnik opštine Han Pijesak Slobodan Đurić rekao je nakon današnjeg sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i premijerom Savom Minićem da je ovo bitan dan za opštinu jer je dogovorena realizacija bitnih projekata.

Izvor: Srna

"Odlučili smo da zajedno nastupimo u narednom periodu. Radićemo Kraljevo naselje i još mnoge projekte. Osim toga, radićemo i vodoizvorište, investicija će koštati oko četiri miliona KM", rekao je Đurić novinarima nakon satanka.

On je istakao da je odluka donesena samo zbog interesa građana.

"Do sada ništa nije rađeno. Ja nisam htio da budem na čelu opštine koja je samo stagnirala. Zato sam donio odluku, jer mislim da sa politikom SNSD možemo dosta uraditi", rekao je Đurić.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zahvalio je načelniku opštine Han Pijesak Slobodanu Đuriću na odluci da bude dio SNSD-a.

"Drago mi je što ćemo biti dio jedne političke strukture kao što je SNSD. Đurić će biti na čelu privremenog Opštinskog odbora naše stranke i tu odluku ću potpisati odmah po povratku u Banjaluku", rekao je Dodik novinarima u Han Pijesku.

Dodik je podsjetio da su institucije Republike Srpske i ranije bile prisutne u pojedinim projektima u Han Pijesku i dodao da je sada nova dinamika prema kojoj treba da počnu da rade.

"Zahvaljujem načelniku na odluci da bude dio SNSD-a, koju je donio sam, i dugujem mu zahvalnost na dosadašnjem radu i trudu koji je uložio od početka svog mandata", rekao je Dodik.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da izuzetno cijeni odluku načelnika opštine Han Pijesak Slobodana Đurića da u narednom periodu zajedno nastave aktivnosti, ne samo kada je riječ o Ski- centru "Igrišta", već i drugim projektima.

"Ovo treba posmatrati kao jednu zajedničku sinergiju, ne samo razvoja opštine, već i odluke da ubuduće zajedno krenemo", istakao je Minić, nakon sastanka sa Đurićem, kojem je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

On je naveo da će uskoro biti riješeno pitanje placeva, gdje su postojala određena administrativna pitanja.

"Raduje me što će svi aktivni projekti, koji su bili predmet političkih prepucavanja ili su zastali zato što nismo mogli blagovremeno dobiti odluku Skupštine opštine ili načelnika, sada biti nastavljeni. Ovo je sigurno jedna izuzetna perspektiva kada je u pitanju razvoj opština", naglasio je Minić.

On je dodao da cijeni odluku načelnika i stav lokalnog SNSD-a koji je prihvatio, kako je rekao, "ovako lijep dogovor".

"Siguran sam da ćemo i u narednim posjetama moći da potvrdimo sve što smo danas dogovorili, na radost svih, a posebno građana Han Pijeska", poručio je Minić.

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Han Pijesak Vujadin Golijan poželio je dobrodošlicu načelniku opštine Slobodanu Đuriću u redove ove stranke, naglasivši da je važno okupljanje oko zajedničke ideje.

Golijan je rekao da je na današnjoj sjednici ovog odbora prihvaćen prelazak Đurića u SNSD.

"Bitno je da se okupljamo oko zajedničke ideje, posebno u ovim teškim momentima, i zato želim da kažem našem načelniku da je dobrodošao i da ćemo zajedno nastupati", istakao je Golijan nakon sastanka sa rukovodstvom stranke.

(Srna/Mondo)