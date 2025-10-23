CIK: Odbijen zahtjev za ponovno razmatranje ovjere SNSD-a

Centralna izborna komisija BiH (CIK) nije usvojila zahtjev za obnovu postupka po službenoj dužnosti u predmetu koji se odnosi na poništenje ovjere političke stranke SNSD-Milorad Dodik na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: CIK BiH

Protiv je glasalo šest članova CIK-a, dok je jedan bio za.

Vanja Bjelica Prutina rekla je da smatra da je nezakonito raspravljati o prijedlogu za obnovu postupka jer je riječ o vanrednom pravnom lijeku.

"Sve činjenice koje mogu promijeniti odluku mogu se iskoristi pred nadležnim sudom, u ovom slučaju Ustavnim sudom BiH", rekla je Bjelica Prutina i dodala da je žalba koja je bila dostavljena na odluku o ovjeri već odbijena i da u pismu Suda nije ništa novo navedeno.

Predlagač ove tačke je član CIK-a Suad Arnautović, koji je rekao da zahtjev zasniva na novim saznanjima iz pisma koje je stiglo iz Suda BiH 16. oktobra, a CIK zaprimio 20. oktobra.