Dodik o ukidanju američkih sankcija: "Radili smo sa prijateljima, sve je trajalo vrlo kratko"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na panelu "EU i zapadni Balkan" u okviru "Juronjuz Adria samita" u Beogradu je govorio o sankcijama koje su mu bile uvedene od strane SAD, a ukinute nedavno.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

On nije želio da kaže na koji način je uspio da izdejstvuje povlačenje sankcija.

"Radili smo sa prijateljima. Sve je trajalo vrlo kratko. Sankcije traju dugo, a ovo... Kad je Tramp izašao i rekao da Amerika prestaje da gradi druge države i druge nacije, kad je rekao da se neće miješati u unutrašnje stvari drugih zemalja, i kad smo mogli da čujemo na Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, od njihovog predstavnika koji kaže prestajemo sa intervencionizmom u BiH i nećemo se mešati u unutrašnje stvari BiH. Ja gledam u tome dominantnu novu politiku", rekao je Dodik i naveo da bi odluka bila i prije da nije bilo zastoja u radu vlade SAD.

On se i zahvalio srpskom, ali i mađarskom i ruskom rukovodstvu kada je u pitanju rešavanje tog pitanja.

"Ja sam veoma zahvalan predsjedniku Vučiću, ovo možda je neobično, ali ću reći i ministru inostranih poslova Marku Đuriću za njihov doprinos u tome. U tome koju su i oni, oni su imali priliku, Marko je sjedio sa Rubijem i razgovarao sa njim, tema je bila i to. I mi znamo da je bila tema to. I to možda se i na mnoge stvari ne bi otvorile da nije bilo toga. S druge strane, veoma sam zahvalan Orbanu i njegovoj ekipi. Veoma. S treće strane, hoćete da vam kažem, ovo sigurno špekulativno šta je Rusija i tako dalje. Evo, reći ću vam sljedeće. Razgovarao sam sa predsjednikom Putinom", naveo je Dodik.

"BiH nikad ne bi trajala da nije bilo međunarodnog intervencionizma"

Dodik je istakao da BiH ne bi opstala kao država da nije bilo međunarodnog intervencionizma.

"Politički cilj je da Bosna i Hercegovina opstane. Jedna Jugoslavija koja je formirana na bazi istinske ravnopravnosti naroda, država, republika itd. nije mogla da se očuva. Bosna nikad ne bi trajala da nije bilo međunarodnog intervencionizma. U toj Bosni i Hercegovini muslimani su sve pogrešno razumjeli. Oni su mislili da moraju sistemom dominacije da se Bosna i Hercegovina podredi. Izvori su te priče o različitim zločinima kao da nije bilo zločina prema Srbima".

Dodik je dodao da je u razgovoru sa predstavnicima Bošnjaka više puta istakao da Srbi imaju pravo na Republiku Srpsku.

"Kad nam je svojevremeno bivši reis-ul-ulema Cerić govorio da Srbi ako su nezadovoljni mogu da idu u Srbiju, Hrvati mogu da idu u Hrvatsku, i da mogu samo da ponesu na opancima ako se nešto zemlje zalijepi, ja sam mu rekao da on griješi, da Srbi obuvaju otmena odijela, da nose cipele i kad mi pođemo iz Bosne i Hercegovine, mi ćemo ponijeti 49 odsto", istakao je Dodik.

(Mondo/Euronews)