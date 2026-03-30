Stevandić čestitao Vučeviću i Vučiću pobjedu SNS-a na izborima

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić čestitao je pobjedu Srpske napredne stranke /SNS/ na lokalnim izborima u Srbiji i istakao da je to pobjeda nacionalne i patriotske svijesti.

Stevandić je napomenuo da je pokušaj da se afirmiše blokarderstvo i nasilništvo kao uništavanje nacionalnog, vjerskog i kulturološkog temelja države bio uvod i model rušenja države i uništenja naroda.

"Čestitam Vam, ne samo veliku pobjedu vaše liste i partije, već i pobjedu nacionalne i patriotske svijesti", poručio je Stevandić u čestitki predsjedniku SNS-a Milošu Vučeviću i članu Predsjedništva SNS-a Aleksandru Vučiću i poželio im srećno i u novim pobjedama.

Lista SNS-a pobijedila je u svih 10 opština u kojima su juče održani izbori, u Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Smederevskoj Palanci i Sevojnu.