Otvorena birališta: Građani Mionice, Negotina i Sečnja biraju lokalnu vlast

Redovni lokalni izbori u Mionici i Negotinu, a vanredni u Sečnju, biće održani danas, a na birališta se izlazi od sedam do 20 časova, do kada traje i izborna tišina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Negotinu se bira 45 odbornika lokalnog parlamenta, a na izborima učestvuju četiri izborne liste.

Na listi "Aleksandar Vučić – Najbolje za Negotin!" je 45 kandidata za odbornike koji dolaze iz Srpske napredne stranke (SNS), Socijalističke partije Srbije (SPS), Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) i Srpske radikalne stranke (SRS).

I Ujedinjeni za Negotin, koja važi za glavnog protivkandidata listi vladajuće koalicije, ima 45 kandidata, a čine je Narodni pokret Srbije (NPS), Srbija centar (Srce), Stranka slobode i pravde (SSP) i Demokratska stranka (DS), uz podršku neformalne grupe "Negotin uz studente".

Na izbore sa po 16 kandidata za odbornike izlaze liste grupa građana "Evropa i mladi – Za naš Negotin" i "Srpski liberali – Za zeleni Negotin".

U Mionici se za 39 odborničkih mandata takmiči šest izbornih lista.

Na prvom mjestu je izborna lista "Aleksandar Vučić" – najbolje za Mionicu", koju čine SNS, SPS, Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda i SRS.

Na izborima nastupa i lista Socijaldemokratske partije Srbije Rasima Ljajića "SDPS – Marko Zeman", kao i lista partije "Bunt-Prava Srbija", koja ima status partije ruske nacionalne manjine.

Na izborima učestvuju u "Ujedinjeni za Mionicu", na kojoj su i studenti iz te opštine, "Obraz i znanje protiv korupcije i kriminala Milan Gavrilović – Ćićovan", kao i lista "Za spas i obnovu mioničkih sela – Radovan Rade Marković – Mirko Jović".

U Sečnju se za 23 odborničkih mandata takmiči pet izbornih lista.

Prvo mjesto na glasačkom listiću ima lista koju je predložila vladajuća SNS "Aleksandar Vučić – najbolje za Sečanj", dok je druga proglašena lista "Ivica Dačič - SPS – za opštinu svih nas".

Na izborima učestvuju i lista "Vukašin Baćina – za bolju opštinu Sečanj", "Glas mladih koja menja Sečanj“, kao i lista SRS.

Posmatrači Crte će na lokalnim izborima u Mionici biti prisutni sutra tokom cijelog dana na svim biračkim mjestima, dok će u Negotinu i Sečnju mobilni timovi obilaziti birališta i pratiti događaje oko njih, rečeno je FoNetu u toj organizaciji, koja poziva građane da prijave bilo kakve uočene nepravilnosti.

Ukoliko im je ugroženo biračko pravo ili žele da prijave nepravilnost, incidente ili bilo koji čin izborne korupcije, građani mogu da se obrate pravnom timu Crte na imejl [email protected] i na broj telefona 063 591 585, kao i na terenu u Mionici, Sečnju i Negotinu.