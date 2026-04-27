Hoće li gorivo biti jeftinije? Delegati Doma naroda o izmjenama Zakona o akcizama BiH

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na čijem dnevnom redu su, između ostalog i izmjene Zakona o akcizama u BiH, zakazana je za danas.

Ovim izmjenama predviđeno je da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga Savjet ministara može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akciza na naftne derivate na period od maksimalno šest mjeseci u toku jedne kalendarske godine.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Nikola Špirić ranije je obavijestio predsjedavajućeg ovog doma Kemala Ademovića da on, kao i delegati Sredoje Nović i Radovan Kovačević neće prisustvovati ovoj sjednici, zbog toga što je Ademović nastavio da samoinicijativno saziva sjednice Doma naroda, kršeći na taj način Poslovnik o radu ovog doma.

Na predloženom dnevnom redu je i Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, čiji cilj je uspostavljanje pouzdanog, pravovremenog i potpunog mehanizma za implementaciju sanckionih mjera.

U prvom čitanju bi se pred delegatima trebao naći Prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH, koji je predložio Savjet ministara, a čiji je fokus na stvaranju uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavljanju berze električne energije.

Predlagač zakona navodi da će se usvajanjem ovog zakona stvoriti uslovi za uspostavljanje organizovanog tržišta električne energije, formiranje berze i njeno povezivanje sa regionalnim i tržištem EU, što je ujedno bio preduslov za izuzeće od Mehanizma prekograničnog usklađivanja cijene ugljenika /CBAM/.

U drugom čitanju pred delegatima bi se trebale naći izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama BiH kojima se starosna granica za penzionisanje u vojnoj službi povećava sa 40 na 45 godina života.

Na dnevnom redu je zahtjev Predstavničkog doma parlamenta BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona, koji su predložili poslanici SDA, kojim se, između ostalog, predviđa uvođenje novih tehnologija u izborni proces.

Početak sjednice zakazan je u 11.00 časova u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu.