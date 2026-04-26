Prekretnica u borbi protiv nasilja: Rumunija uvodi doživotni zatvor za femicid

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Rumunski predsjednik Nikušor Dan potpisao je zakon usmjeren na borbu protiv femicida, kojim se prvi put uvodi taj koncept u nacionalno zakonodavstvo i predviđa kazna doživotnog zatvora.

Rumunija uvodi doživotni zatvor za femicid

Prema novom zakonu, femicid, ubistvo žene motivisano mržnjom zasnovanom na polu ili počinjeno u kontekstu porodičnog nasilja, sada se kažnjava sa 15 do 25 godina zatvora ili doživotnom robijom.

"Nasilje nad ženama je predugo bilo ili ignorisano ili nedovoljno efikasno rješavano. Ovaj zakon pretvara posvećenost rumunske države osiguravanju bezbjednosti žena i djece u konkretan mehanizam", navodi se u saopštenju predsjednika.

Ranije su takvi zločini u rumunskom pravu klasifikovani kao teško ubistvo, ali je taj termin sada dobio pravnu definiciju kao oblik nasilja zasnovanog na polu.

Autori inicijative naveli su porast porodičnog kriminala kao potrebu za strožim mjerama.

Prema statistici, za prvih osam mjeseci 2025. godine dogodila su se 33 ubistva koja su počinili članovi porodice, a žene su činile 69 odsto žrtava.

U prosjeku u Rumuniji svakog mjeseca tri žene umru od ruke člana porodice.

Prijedlog zakona je podnesen parlamentu u oktobru 2025. godine i dobio je neviđenu podršku jer ga je potpisalo više od 270 poslanika iz svih političkih stranaka.

Pristalice ističu da zakon pruža organima za sprovođenje zakona alate za intervenciju prije nego što porodično nasilje dovede do tragedije. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ