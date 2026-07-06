Sutra posebne sjednice NSRS: Veto Željke Cvijanović i dopune Krivičnog zakonika na dnevnom redu

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić najavio je za sutra dvije posebne sjednice na kojima će se poslanici izjasniti o vetu srpskog člana Predsjedništva i izmjenama zakona.

Izvor: Narodna skupština RS

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izjavio je da će sutra biti održana posebna sjednica parlamenta Srpske na kojoj će se poslanici izjasniti o vetu srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedavajućeg Predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

On je rekao da će u okviru te 40. posebne sjednice biti razmatrana deklaracija o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su predlagači Boračka organizacija Republike Srpske i Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske".

Predsjednik Narodne skupštine rekao je da će po okončanju 40. posebne sjednice započeti 39. posebna sjednica Narodne skupštine čiji dnevni red je dopunjen Prijedlogom zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se uvode dva nova krivična djela javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH, te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije BiH, te Prijedlogom zakona o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.

On je nakon nakon sjednice skupštinskog Kolegijuma rekao da će, po hitnom postupku, biti razmatran i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Srpske, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije.

Početak 40. po redu sjednice zakazan je za sutra u 10 časova.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

Ona je danas na sjednici Kolegijuma obrazložila svoju odluku, ističući da su u radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH u proteklim godinama utvrđene brojne nezakonitosti i zloupotrebe i da ne želi da se ubacivanjem stranaca u sastav Komisije pokušaju zataškati radnje koje treba da ispitaju nadležni organi.

„Želim da kao odgovorne institucije donesemo odluke koje su u interesu svih u BiH“, rekla je ona.