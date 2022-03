Šta znamo o padu letjelice u Zagrebu? Stari sovjetski dron preletio kroz tri zemlje NATO-a (FOTO/VIDEO)

U Zagrebu je sinoć pao objekat iz vazduha u naselju Jarun gdje su pronađeni krater i dva padobrana. Hrvatski zvaničnici navode da je vojni dron stigao preko Mađarske, da je letio 700 kilometara na sat i da je letio na visini 1300 metara.

Izvor: ANTONIO BAT/EPA

Zoran Milanović, predsjednik Hrvtaske, na pres-konferenciji povodom pada letjelice u Zagrebu, rekao je da znaju kakav je objekt doletio i da je iznad Mađarske letio preko 40 minuta, a u hrvatskom prostoru letio je manje od sedam minuta.

"Ovo je ozbiljan incident", rekao je predsjednik Hrvatske.

On je pozvao građane da budu mirni.

"Procjenjujemo da ovo nije usmjereno protiv Hrvatske. Određene proceduralne stvari moramo ispitati, kako je do ovog došlo, a da letjelica veličine aviona nije srušena na putu od Ukrajine do Zagreba", rekao je.

"Trenutno je predmet ozbiljne istrage kako je moguće da ovo niko nije primijetio. Pitanje je da li je Hrvatska s ovim nivoom obrane mogla išta napraviti. Bilo je vrlo kratko u našem vazdušnom prostoru. Nazvao sam jutros premijera", rekao je Milanović.

Kaže da će se činjenice će utvrđivati.

"Kako je moguće da jedna nesofisticirana letjelica provede više od sat vremena iznad članice NATO-a i da niko to ne primjećuje? Uključene su vojne službe u istragu. Kako stvari zasad stoje, letjelica je doletjela iz prostora Ukrajine", rekao je.

Plenković: Dobro je što nema povrijeđenih

Hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se nalazi u Versaju na sastanku evropskih lidera povodom rata u Ukrajini, rekao je da je, prema prvim informacijama, reč o letjelici ruske proizvodnje, ali da se ne zna da li je bila u posjedu ruske ili ukrajinske vojske.

"Zna se da je letjelica došla u Hrvatsku iz pravca Mađarske, a u Mađarsku iz pravca Rumunije. Znamo da je letjela nekoliko minuta iznad Hrvatske i srušila se u Zagrebu. Dobro je što nema povrijeđenih i što je pala na dio koji nije ni kuća ni zgrada", istakao je Plenković.

Plenković je o padu letjelice razgovarao sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem, mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, kao i svim nadležnim članovima Vlade, gradonačelnikom Zagreba Tomislavom Tomaševićem i hrvatskim veleposlanikom pri NATO savezu Marijom Nobilom.

Kaže da su kontaktirali i ukrajinsku stranu da vide imaju li informacije o tome kako je letjelica došla čak do Zagreba.

Markijan Lubkovski, savjetnik ukrajinskog ministra odbrane, rekao je da letjelica koja se srušiila u Zagrebu "nije ukrajinska", ali da će se o tome dodatno oglasiti Ministarstvo inostranih poslova.

Vlada Hrvatske: Kretala se brzinom 700 km/h

Nakon što se sinoć oko 23 sata u Zagrebu srušila vojna bespilotna letjelica, 11 sati kasnije oglasili su se iz Vlade Hrvatske.

U saopštenju su otkrili nekoliko novih detalja: da je vojni dron stigao preko Mađarske, da je letio 700 kilometara na sat i da je letio na visini 1300 metara.

Kažu da je održan sastanak Savjeta za nacionalnu bezbjednost, da je u toku istraživanje kriminalističke i vojne policije, kao i da se sarađuje s NATO savezom kako bi se razotkrile sve okolnosti pada vojnog drona. Iz Vlade zasad ne potvrđuju da se radi o vojnom tipu drona Tu-141 sovjetske proizvodnje.

Telegram.hr prenosi saopštenje u cjelosti:

“U Kancelariji Savjeta za nacionalnu sigurnost održan sastanak nadležnih tijela bezbjednosno-obrambenog sistema na kojem su učestvovali potpredsjednik Vlade RH nadležan za nacionalnu bezbjednost i ministar hrvatskih branilaca Tomo Medved, potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarašnjih poslova Davor Božinović, ministar obrane Mario Banožić, direktor Bezbjedsno- obavještajne agencije g. Markić, direktor Vojne bezbjednosno-obavještajne agencije general-bojnik Kinder i predstojnik Kancelarije Savjeta za nacionalnu bezbjednost g. Franjić.

Teorija: Odabran ''pogrešan Jarun'' Hrvatski mediji se bave i jednom nevjerovatnom teorijom. Pošto ovakva letjelica ima unaprijed zadatu rutu navodno je moguće da je greška napravljena jer u Ukrajini postoji mjesto Jarun (Yarun), koje se nalazi u žitomirskoj oblasti, između Kijeva i Lavova i da su Ukrajinci greškom programirali Jarun u Zagrebu.

Sve nadležne službe uključene su odmah po uočenju pada bezposadne letjelice vojnog tipa koja je, prema dosad prikupljenim podacima, u hrvatski vazdušni prostor ušla iz smjera istoka prema zapadu, odnosno iz vazdušnog prostora Mađarske, brzinom od 700km/h na visini od 1300m.

U toku je kriminalističko istraživanje u saradnji kriminalističke policije i vojne policije, a u koordinaciji bezbjednosno-obrambenog sistema preduzimaju se i druge mjere, uključujući i međunarodnu saradnju, posebno s NATO savezom, kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja”, stoji u saopštenju.

Ruski vojni stručnjak: Objekat greškom lansirali Ukrajinci

Neidentifikovani objekat, koji je eksplodirao u Zagrebu, mogao bi da bude sovjetski dron "Striž" /Tu-141" koji je lansiran sa teritorije zapadne Ukrajine, smatra ruski vojni stručnjak Aleksej Leonov.

Kako navodi, domet leta bespilotne letjelice "Striž" je 1.000 kilometara, što ukazuje da je region lansiranja – zapadna Ukrajina.

"Vjerovatno je došlo do neuspjeha misije, pošto je riječ o staroj vojnoj tehnici sovjetske proizvodnje, a razlog je ljudski faktor", ističe Leonov.

Prema njegovim riječima, parametri leta se zadaju ručno i čuvaju u memoriji "Striža" još dok je na zemlji, a povratne rute se podešavaju pomoću nekoliko desetina prekidača.

"Ako je samo jedan prekidač pogrešno podešen, `Striž` će odletjeti na pogrešno mjesto i neće se vratiti u bazu. Ovaj dron nema korekciju leta pomoću dži-pi-esa ili drugih navigacionih sistema", objašnjava Leonov za "Sputnik".

Prethodno je tezu da je u pitanju dron "Striž" iznio i Tajler Rogavej, američki stručnjak za vojnu avijaciju i urednik portala "Ratna zona".

Rogavej kaže da je riječ o izviđačkom dronu koji izgleda kao raketa.

"Prilično fascinantan komad iz sovjetske ere. Ali, Ukrajinci su je unaprijedili tokom ruskog osvajanja Krima 2014. godine. Realno, ova letjelica je više krstareća raketa nego tradicionalna bespilotna letjelica", napisao je on za portal "Drajv".

ANALIZA: Hrvatska ne može oboriti ovakav dron

Srpski vazduhoplovni portal Tango Six piše da je najlogičnija pretpostavka je da se, iz nekog razloga, dron pokvario, da je letio pravolinijski, bez manevrisanja i promkena parametara leta.

"Takav profil leta ga je najverovatnije činio težim ciljem za prepoznavanje na radarima Mađarske i posebno Hrvatske u kojoj je kako vidimo doživio terminalnu fazu leta. Jutros saznajemo da Hrvatska ima zabilješku parametara profila leta ali nije poznato da li na osnovu njihovih ili mađarskih podataka.

Radi se o maloj odraznoj površini letjelice koju su, možda, primarni vojni radari mađarske i hrvatske i zahvatili ali nije bilo kontinuiteta u praćenju cilja pa se on zanemario. U realnoj situaciji, koja se možda dogodila sinoć ako je u pitanju bio pomenuti dron, operater radara vidi cilj u jednom ili dva okretanja antene i poslije ga gubi. Moguće je i da se posumnja da je po sredi oblačnost ili nešto treće i zbog toga zanemaruje taj kontakt kao letelicu.

Ostaje pitanje da li su mađarski i hrvatski vojni sistemi za nadzor neba registrovali cilj ili su ga zanemarili. Da je Hrvatska cilj registrovala i dala uzbunu, treba konstatovati i da ova zemlja ne posjeduje ozbiljnije PVO sisteme već samo PVO topove Bofors i lake portabl rakete lansirane sa ramena Strijela 2 i 10, Igla i Stinger. Što obaranje ovakvog cilja u miru, sve i da je uzbuna data na vrijeme čini gotovo nemogućim.

Ukoliko se zaista radi o Tupoljev dronu, treba naglasiti da u pitanju rusko, odnosno sovijetski projektovan izviđački dron koji je proizvođen u Ukrajini. Prvi let je imao 1974. godine dok je serijska proizvodnja (u Harkovu, Ukrajina) trajala od 1979. do 1989. godine. Letjelica je dužine oko 14 metara, razmaha krila do 4 metra, može leteti maksimalnom brzinom od 1100 km/č sa doletom od 1000 kilometara što ga kvalifikuje za prelet iz, na primer, zapadne Ukrajine do Hrvatske. Posjeduje opremu za aero-foto snimanje i IC izviđanje.