Vatreni crvi se pojavili na Jadranu: Biolozi otkrivaju zašto se masovno šire i kako se zaštititi

Širom Jadrana, na području Crne Gore i Hrvatske, kupači sve češće viđaju vatrene crve, neobično stvorenje nalik na stonogu.

Izvor: Profimedia

Kada se na društvenim mrežama pojavio snimak jednog neobičnog stvorenja iz Budve, mnogi kupači su se zabrinuli.

U pitanju je vatreni crv za koga stručnjaci godinama upozoravaju da se ubrzano širi Jadranom. Liče na izdužene i spljoštene stonoge, a boje su im veoma upečatljive - od zelene i žute do crvene i srebrnaste.

To je vrsta morskih čekinjastih crva koja voli toplija mora, invazivna je po prirodi, ali ljudima u principu neće ništa.

Međutim, zabilježena su dva slučaja napada na ljude, oba na području Rogoznice.

U posljednje vrijeme vatreni crvi se viđaju svuda - u moru oko Brača, kod Dubrovnika... Masovno su se proširili zbog zagrijavanja mora.

Kupače privuče izgled vatrenih crva, ali...

Ljudi se obično povrede jer su privučeni lijepim bojama ovog stvorenja. Žele da ga dotaknu ili ulove, a onda on počne da se brani.

Stručnjaci stoga napominju da se nikako ne diraju i prpeoručuju da, ukoliko dođe do kontakta, to mesto na tijelu treba očistiti alkoholom. Ako su u koži ostale iglice, najbolje ih je izvući uz pomoć ljepljive trake.

Zašto se šire Jadranom?

Podvodni istraživač Velimir Vrzić u februaru je objavio snimak iz podmorja Jadrana, a glavni junak je bio upravo vatreni crv, prenosi Jutarnji list.

"Snimljen je kod Krka na severnom Jadranu. Do sada se uglavnom nalazio u južnom delu, međutim, povećanjem temperature mora od 1,5 do dva stepena, populacija se širi. Pomalo i podmuklo, dok se mi kao ljudi ponašamo da se to nas ne tiče, priroda ne uzvraća udarac, ona samo ispostavlja račun", istakao je Vrzić.

Zbog čega to nije dobra vijest? Ovi crvi se hrane zvijezdama, žarnjacima, bodljokošcima... Doduše, često su i strvinari, jer su vrlo spori. Nije im problem da napadnu vrstu i pojedu ribu.

"Područje srednje Dalmacije im je bilo stanište, a sjeverni Jadran im je bio prehladan. Ipak, uzrok povećanog broja i migracija vatrenog crva su klimatske promjene. To je konsenzus morskih biologa mediteranskog područja koji je već dovoljno puta analiziran i dokazan", potvrdio je hrvatski stručnjak Pero Ugarković.

Gde obično žive vatreni crvi? Prirodno stanište vatrenih crva su tropski predjeli poput obala Afrike ili Južne Amerike. Obično žive u grebenima gdje se hrane manjim mekušcima, a pretpostavlja se da su do Jadrana došli kruzerima. Pošto u tim krajevima nemaju prirodne neprijatelje, lako se množe.

Da li vatreni crvi predstavljaju opasnost?

Vatreni crvi generalno ne predstavljaju veliku opasnost po ljude, ali kao bilo koja druga životinja, ako se osjete ugroženim, mogu da napadnu jer se tako brane.

Njihove bodlje su pune neurotoksina, otrova koji razara ćelije, koji može da prouzrokuje vrtoglavicu i glavobolju. Na mjestu uboda se mogu pojaviti otok ili crvenilo, ali glavni problem predstavljaju bodlje koje mogu ostati u koži, pa u tom slučaju treba otići kod ljekara.

U Crnoj Gori crveni alarm zbog vatrenih crva

Na Jadranskom primorju je upaljen crveni alarm zbog najezde vatrenih crva, upozoreni su turisti kao i mještani kako treba da postupe u slučaju da se suoče sa ovom vrstom morske životinje.

Prema istraživanjima iz Nacionalnog instituta za istraživanje mora, vatreni crvi su takođe naštetili ribarskoj industriji jer se hvataju u mreže i za ribolovačku opremu. Nadležni aktivno rade na suzbijanju broja i daljeg razmnožavanja ove otrovne životinje.

(EUpravo Zato/Jutarnji list)