Najgori dan u istoriji čuvene hrvatske kompanije: 30 žena došlo na posao, odmah im je rečeno da su dobile otkaz

Gori završetak radnog vijeka u Leonardi nije mogao da se zamisli.

Čak 30 žena u Hrvatskoj danas je ostalo bez posla nakon što je tekstilno preduzeće Leonarda u Daruvaru prestalo sa radom. Da stvar bude gora, žene koje su tamo sve do petka uredno radile i koje su i danas došle na posao, rekle su da im je rečeno da neće biti plaćene za odrađeni septembar, piše MojPortal.hr.

Kako je objasnila jedna od radnica, Ljiljana Franjić, koja je poslednjih 17 godina provela u pomenutoj fabrici, gori završetak radnog vijeka u Leonardi nije mogla da zamisli.

"Dijana Pustajić, naša direktorka, posjetila nas je 23. septembra i obavijestila nas da se Beneton u Osijeku zatvara i da više neće biti posla jer su porudžbine i isporuke zaustavljene. Rekla je da je bila prinuđena da zatvori kompaniju. Zamolila nas je da ostanemo da radimo do kraja mjeseca kako bismo završili posao do kraja. Tada je obećala da ćemo uredno primiti platu za septembar", kaže Ljiljana za MojPortal.hr. i dodaje da su sve žene pristale da rade do kraja mjeseca jer im je novac potreban.

Međutim, situacija se naglo promijenila. Direktorka se, kažu radnici, jutros pojavila u Leonardi u Daruvaru i poručila zaposlenima da plate za septembar - neće dobiti! Objašnjenje je - blokiran račun.

"To je ono što nas je najviše pogodilo. Živimo od toga! Odradili smo svoj posao kako treba do kraja, a ona nas je u oči lagala. Cijele prošle nedjelje je znala da nam neće isplatiti platu. Mi smo znale da smo izgubile posao, ali smo ostali pošteni do kraja i nismo je ostavili na cjedilu. Odradili smo posao i čekali tu platu, ali nas je danas obavijestila da je neće isplatiti", razočarana je Ljiljana, koja tvrdi da je direktorka za blokadu računa znala još 25. septembra. Inače, Ljiljana je u januaru ostala udovica.

"Imam pravo na porodičnu penziju, ali je veoma mala i iznosi 200 evra. Početkom septembra upitala sam svoju direktorku da li mogu da radim sa skraćenim radnim vremenom, odnosno 4 sata, kako bih ostvarila pravo na korišćenje porodične penzije. Objasnila sam joj da će mi to otvoriti mogućnost da potražim još jedan honorarni posao. Rekla mi je da sam dobar radnik i da ostanem puno radno vrijeme. I sad sam ostala bez ičega. Sramota je što nam je to napravila. Svaka od nas 30 ima svoju priču i svoje probleme", Ljiljana je ogorčena, kako kaže, laganjem direktorke.

Nakon svega oglasila se i direktorka Dijana Pustajić.

"Poslovni partner kompanije je pre 10 dana obavijestio kompaniju o smanjenju obima poslovanja poslovnog partnera i da ne može da obezbjedi nove porudžbine, zbog čega je kompanija dugoročno ostala bez sigurnih prihoda. Zbog toga je uprava donela odluku da prestane sa radom i otpusti svih 30 radnica, kako bi se izbeglo dalje gomilanje troškova. U odnosu na zaostala potraživanja radnika za zarade za septembar, zbog blokade žiro računa preduzeća, nije izjvesno kada će i u kom iznosu biti isplaćene zarade. Ukoliko zarade ne budu isplaćene nakon dospjeća, preduzeće će svoja prava na isplatu u ime radnika ostvariti preko Agencije za osiguranje radničkih potraživanja", navela je u odgovoru Dijana Pustajić.

