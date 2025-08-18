Zbog mogućih prijetnji iz Rusije: Litvanci će i djecu od 8 godina obučavati da upravljaju dronovima

Program će biti prilagođen različitim starosnim grupama.

Djeca u Litvaniji će učiti kako da sklope i upravljaju dronovima jer ova baltička država želi da ojača kapacitete za suočavanje s bilo kakvom budućom prijetnjom iz Rusije.

Vlasti planiraju da obuče više od 22.000 ljudi, uključujući djecu od osam godina, prenio je Gardijan.

U zajedničkoj inicijativi ministarstava odbrane i obrazovanja, vlada je u utorak objavila da želi da obuči više od 22.000 ljudi vještinama upravljanja dronovima tokom "proširenja obuke za civilni otpor".

Program će biti prilagođen različitim starosnim grupama. Učenici trećih i četvrtih razreda, u dobi od osam do deset godina, učiće da sastavljaju i upravljaju jednostavnim dronovima, dok će srednjoškolci dizajnirati i proizvoditi dijelove I učiti kako da upravljaju naprednim modelima.

Poput Estonije i Letonije, Litvanija - zemlja s 2,8 miliona stanovnika koja se graniči s ruskom enklavom Kalinjingradom i Belorusijom - u stanju je visoke pripravnosti od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Ove nedjelje je ruski diplomata proteran iz Estonije, a tamošnji ministar spoljnih poslova Margus Tsakna izjavio je da je razlog "stalno mješanje" u državne poslove.

"Dotični diplomata je bio direktno i aktivno uključen u potkopavanje ustavnog poretka i pravnog sistema Estonije... Stalno mešanje ruske ambasade u unutrašnje poslove Republike Estonije mora prestati", rekao je ministar.

Ulaganje u tehnologiju i centre za obuku

Litvanska vlada planira da uloži 3,3 miliona evra u specijalizovanu opremu, uključujući dronove FPV za unutrašnju i spoljnu upotrebu, sisteme za kontrolu i video-prenos I mobilnu aplikaciju za obuku.

Ministarka odbrane Dovile Šakaliene najavila je ambiciozan plan: "Planiramo da 15.500 odraslih i 7.000 dece stekne vještine upravljanja dronovima do 2028. godine. U septembru ćemo otvoriti centre za kontrolu dronova u Jonavi, Taurageu i Kedainiaiju, a do 2028. otvoričemo još šest centara u drugim regijama Litvanije".

Najmlađi će o dronovima učiti kroz igre i eksperimente

Obuku će sprovoditi Litvanski savez strelaca u saradnji s Litvanskom agencijom za neformalno obrazovanje. Tomas Godliauskas, zamjenik ministarke odbrane, rekao je da će se obuka odvijati kao vannastavna aktivnost koja "povećava tehničku pismenost" djece.

"Najmlađi učesnici će se baviti jednostavnom konstrukcijom i pilotiranjem dronovima kroz igre i eksperimente. Srednjoškolci će učiti osnove programiranja uz pilotiranje i konstrukciju dronova za unutrašnju upotrebu, dok će učenici viših razreda srednje škole dizajnirati 3D dijelove dronova i konstruisati dronove FPV", rekao je.

Litvanija je pojačala fokus na tehnologiju dronova, posebno nakon dva incidenta u julu, kada su dva drona, za koja se vjeruje da su ruski, prešla iz Belorusije na njenu teritoriju. U Rusiji je obuka dece u upravljanju dronovima izazvala kontroverze nakon otkrića o navodnom sistemskom uključivanju mališana u dizajn i testiranje tehnologije preko video-igara.

