Cijelu noć visio na dvije grane, vozilo ostalo na drvetu: Vozač zamalo završio u ambisu (VIDEO)

Nestanak Rajkovića prijavljen je sinoć, a tek jutros je uočen iznad kanjona rijeke Bijele.

Izvor: Facebook/Berane online

Bogdan Rajković iz Bijele kraj Šavnika, juče u večernjim satima sletio je sa puta, nakon čega je ispao iz kola i sa teškim povredama visio iznad ambisa celu noć.

"Šta je pacijent rekao doktorima, nakon što je dovezen u nikšićku bolnicu", ispričao je za RTCG direktor te zdravstvene ustanove, Zoran Mrkić.

"Naime, pacijent je, ne sjeća se iz kog razloga, sleteo, skrenuo sa puta, kojom prilikom je, kao što je već objavljeno, vozilo se zadržalo na drvetu, a on je bukvalno cijelu noć visio na dvije grane. Kako sam kaže, on ne može objasniti na koji je način uspio to da izdrži sa ovako teškim povredama", rekao je Mrkić za RTCG.

