Hapšenja Tompsonovih fanova: Prije koncerta privedeno 5 osoba

U Zagrebu je, uoči koncerta kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona koji na svojim nastupima i u svojim pjesmama veliča ustaštvo, privedeno pet osoba.

"Jedna osoba privedena je zbog narušavanja javnog reda i mira, a četiri zbog nezakonitog posjedovanja pirotehnike, a oduzeta su i 23 pirotehnička sredstva", rekao je rukovodilac Štaba za sprovođenje mjera bezbjednosti ovog koncerta Damir Barić iz hrvatskog MUP-a.

On je naveo da su evidentirali jedan neovlašten pokušaj letenja drona uprkos zabrani, te dodao da je za to predviđena kazna od 670 evra do 20.000 evra.

Organizatori su poručili da je u toku kriminalistička istraga u vezi sa mogućim kršenjem zabrane letenja, prenose hrvatski mediji.

Na hipodromu, gdje će večeras biti održan koncert, i oko njega angažovano je oko 6.500 policajaca.

Zagrebački policajci nisu reagovali kada je danas kod hipodroma nedaleko od njih pijani muškarac na ulici pjevao pjesmu "Jasenovac i Gradiška Stara" koja slavi klanje Srba, prenio je hrvatski portal "Indeks".

Pjesma "Jasenovac i Gradiška Stara", koja slavi ustaške zločince Juru Francetića i Maksa Luburića, bila je na reprertoaru na ranijim Tompsonovim koncertima.

Na koncertu se očekuje oko pola miliona ljudi. Tompsonovi fanovi juče su u centru Zagreba pjevali njegove nacionalističke i ustaške pjesme.

Izraelski istoričar Holokausta Efraim Zurof istakao je u autorskom tekstu za "Jerusalim post" da je Tompsonov koncert u Zagrebu gnusna uvreda za žrtve Nezavisne Države Hrvatske.

