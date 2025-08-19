Šta se dešava u Pretisu? Najveća firma vojne industrije u BiH suspendovana sa berze

Kompanije koje nisu dostavile polugodišnji izvještaj o poslovanju privremeno su suspendovane sa Sarajevske berze.

Izvor: Fokus.ba/screenshot

Sarajevska berza privremeno je suspendovala trgovanje dionicama kompanije Pretis Vogošća, jedne od najvećih firmi u oblasti vojne industrije.

Suspenzija je uslijedila jer Pretis nije dostavio polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2025. godinu u propisanom roku.

Kako prenosi "BiznisInfo", cilj obustave trgovanja je zaštita interesa investitora i obezbjeđivanje jednake informisanosti.

Privremena obustava trgovanja dionicama trajaće do ispunjenja obaveza, ali najduže do 8. septembra. Ukoliko Pretis ne dostavi traženi izvještaj do tog datuma, dionice kompanije biće prebačene na subsegment slobodnog tržišta ST3, namijenjen emittentima koji neredovno izvještavaju.

Većinski vlasnik Pretisa je Federacija BiH sa 51 odsto udjela, dok američka kompanija Regulus Global ima 41,5 odsto vlasništva.

(Mondo)