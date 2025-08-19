logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta se dešava u Pretisu? Najveća firma vojne industrije u BiH suspendovana sa berze

Šta se dešava u Pretisu? Najveća firma vojne industrije u BiH suspendovana sa berze

Autor Dušan Volaš
0

Kompanije koje nisu dostavile polugodišnji izvještaj o poslovanju privremeno su suspendovane sa Sarajevske berze.

Capture.JPG Izvor: Fokus.ba/screenshot

Sarajevska berza privremeno je suspendovala trgovanje dionicama kompanije Pretis Vogošća, jedne od najvećih firmi u oblasti vojne industrije.

Suspenzija je uslijedila jer Pretis nije dostavio polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2025. godinu u propisanom roku.

Kako prenosi "BiznisInfo", cilj obustave trgovanja je zaštita interesa investitora i obezbjeđivanje jednake informisanosti.

Privremena obustava trgovanja dionicama trajaće do ispunjenja obaveza, ali najduže do 8. septembra. Ukoliko Pretis ne dostavi traženi izvještaj do tog datuma, dionice kompanije biće prebačene na subsegment slobodnog tržišta ST3, namijenjen emittentima koji neredovno izvještavaju.

Većinski vlasnik Pretisa je Federacija BiH sa 51 odsto udjela, dok američka kompanija Regulus Global ima 41,5 odsto vlasništva.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

berza industrija kompanije

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ