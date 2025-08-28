Preticanjem usmrtila četiri osobe: Potvrđena optužnica za stravičnu nesreću na "Malezijskom putu" kod Brčkog

Osnovni sud u Brčkom potvrdio je optužnicu protiv Marije B. (39) iz Lopara zbog sumnje da je na putu Brčko–Cerik prouzrokovala tešku saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule četiri osobe.

Izvor: Radio Brčko

Mariji B, koja je upravljala automobilom "ford kuga", stavljeno je na teret da se nije pridržavala saobraćajnih propisa prilikom preticanja teretnog vozila početkom decembra prošle godine.

Ona je time ugrozila javni saobraćaj i dovela u opasnost živote ljudi, usljed čega je prouzrokovala smrt četiri lica, dok je jedno teže povrijeđeno.

U saobraćajnoj nesreći u ranim jutarnjim časovima 3. decembra prošle godine, na takozvanom Malezijskom putu u Brčkom, poginuli su Kata Geljić i njena dva mlađa brata Stjepan i Ivo, a nekoliko dana kasnije preminuo je i Tomo Matanović.

Matanovićev sin je teže povrijeđen.

Sva lica su iz brčanskog mjesta Donja Skakava.