Štrajkuje 111 pritvorenika u Crnoj Gori, 92 odbija hranu

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) saopštila je da danas u istražnom zatvoru štrajkuje 111 pritvorenika, od kojih 92 štrajkuje glađu.

"Sva lica koja učestvuju u štrajku su pod stalnim nadzorom, a njihovo zdravstveno stanje se kontinuirano prati od Sektora za zdravstvenu zaštitu", rekli su iz UKS-a.

Trenutno zdravstveno stanje svih pritvorenih osoba koje učestvuju u štrajku je stabilno.

"U odnosu na navedeno, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija će nastaviti da preduzima sve neophodne mjere radi zaštite zdravlja pritvorenih lica, a s tim u vezi i očuvanja reda i bezbjednosti u Upravi", zaključuju u saopštenju UIKS-a.

Pritvorenici Istražnog zatvora počeli su štrajk 15. septembra u 12 časova, a Pobjedi su preko advokata Nikole Tomkovića dostavili listu zahtjeva i razloga zbog kojih se odlučuju na ovaj potez. U njihovom pismu piše da 15. septembra od 12 časova stupaju u štrajk zbog loših uslova u UIKS-u, koji se tiču šetnje, posjeta, dječijih posjeta, posjeta advokata i pretrpanosti u sobama.

Oni su kao razlog negodovanja naveli i dužinu pritvora koji zbog dugog trajanja postaje kazna. Zatražili da se umjesto pritvora odredi alternativna mjera nanogice, elektronski nadzor, piše Pobjeda.

Zahtijevaju i da se visina jemstva odredi po težini djela, te da predstavnici u pravosuđu poštuju Zakon i Ustav Crne Gore.

“Poštovati odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i Suda pravde u Luksemburgu, domaća načela i opšteprihvaćeno međunarodno pravo, kao i pravo na pravično suđenje i odbranu" navodi se u dopisu pritvorenika Istražnog zatvora.

