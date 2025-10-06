logo
Prevrnuo se čamac na Dunavu kod Bačke Palanke: Ima mrtvih, 11 osoba završilo u vodi

Izvor mondo.rs
0

Najmanje jedna osoba je preminula, dok se za dvoje ili troje njih još uvijek traga.

Prevrnuo se čamac kod Bačke Palanke Izvor: Mondo/U. Arsić

U blizini Bačke Palanke odnosno na potezu ka Bačkom Novom Selu, došlo je do prevrtanja čamca, zbog čega je više osoba završilo u vodi.

Na terenu su pripadnici hitnih službi iz Srbije i Hrvatske. Na čamcu koji je plovio Dunavom bilo je 11 državljana Kine.

Prema nezvaničnim informacijama najmanje jedna osoba je preminula, dok se za dvoje ili troje njih još uvijek traga.

Takođe, na licu mjesta nalazi se Specijalistički tim rad i spasavanje na vodi Sektora za vanredne situacije MUP-a iz vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad.

(Blic, Mondo)

