Prevrnuo se čamac na Dunavu kod Bačke Palanke: Ima mrtvih, 11 osoba završilo u vodi

Najmanje jedna osoba je preminula, dok se za dvoje ili troje njih još uvijek traga.

U blizini Bačke Palanke odnosno na potezu ka Bačkom Novom Selu, došlo je do prevrtanja čamca, zbog čega je više osoba završilo u vodi.

Na terenu su pripadnici hitnih službi iz Srbije i Hrvatske. Na čamcu koji je plovio Dunavom bilo je 11 državljana Kine.

Takođe, na licu mjesta nalazi se Specijalistički tim rad i spasavanje na vodi Sektora za vanredne situacije MUP-a iz vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad.

