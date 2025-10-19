Snažna detonacija uznemirila stanovnike beogradskog naselja, na objektu natpis "UČK" (FOTO)

Oko 14 časova u beogradskom naselju Vidikovac odjeknula je snažna eksplozija koja je uznemirila stanovnike i zastrašila prolaznike.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema prvim informacijama, eksplozivna naprava bačena je na objekat auto-servisa, pri čemu su razbijena stakla i pričinjena materijalna šteta.

Na lice mjesta odmah su stigli pripadnici policije i forenzičari, koji su započeli uviđaj.

Izvor: Kurir

Beogradski mediji prenose da je na vratima objekta zatečen natpis "UČK" ispisan crnim sprejom.

Stanari okolnih zgrada navode da se čuo jak prasak, a neki su osjetili podrhtavanje zidova i lupanje posuđa u svojim stanovima.

Za sada nije zvanično potvrđen uzrok detonacije, dok vatrogasci navode da požara nije bilo.