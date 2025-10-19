logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snažna detonacija uznemirila stanovnike beogradskog naselja, na objektu natpis "UČK" (FOTO)

Snažna detonacija uznemirila stanovnike beogradskog naselja, na objektu natpis "UČK" (FOTO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Oko 14 časova u beogradskom naselju Vidikovac odjeknula je snažna eksplozija koja je uznemirila stanovnike i zastrašila prolaznike.

Eksplozija u Beogradu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema prvim informacijama, eksplozivna naprava bačena je na objekat auto-servisa, pri čemu su razbijena stakla i pričinjena materijalna šteta.

Na lice mjesta odmah su stigli pripadnici policije i forenzičari, koji su započeli uviđaj.

Izvor: Kurir

Beogradski mediji prenose da je na vratima objekta zatečen natpis "UČK" ispisan crnim sprejom.

Stanari okolnih zgrada navode da se čuo jak prasak, a neki su osjetili podrhtavanje zidova i lupanje posuđa u svojim stanovima.

Za sada nije zvanično potvrđen uzrok detonacije, dok vatrogasci navode da požara nije bilo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

eksplozija Beograd

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ