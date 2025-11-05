Okupljanje ispred Narodne skupštine Srbije: Dva skupa počela u isto vrijeme

Ispred Skupštine Srbije u Beogradu nalazi se veliki broj ljudi podijeljenih u dvije grupe - jedni koji podržavaju Dijanu Hrku, majku koja štrajkuje glađu i druge koji su pristalice vlasti.

Na mjestu gdje se mjesecima nalazi Ćacilend okupio se veliki broj građana. Ono što je zanimljivo jeste da su prisutni podijeljeni u dvije grupe - oni koji podržavaju Dijanu Hrku, majku koja štrajkuje glađu četvrti dan, i pristalice vlasti.

Ovi drugi su došli u nekoliko autobusa koji su se parkirali u blizini Ćacilenda, objavio je Klix.ba.

Trenutno djeluje da na ovoj lokaciji ima nekoliko hiljada građana, a prostor osigurava ogroman broj policijskih službenika.

U međuvremenu su brojne srednje škole u Beogradu stupile u blokadu kao vid podrške za majku Dijanu čiji je sin stradao u urušavanju Željezničke stanice 1. novembra prošle godine.

Prisutni su donijeli brojne parole na kojima su ispisane poruke podrške za majku stradalog dječaka.

Od trenutka kada je Dijana Hrka počela štrajk glađu ispred Skupštine Srbije, svaku noć joj se pridružuje veliki broj građana. Do incidenta je došlo u nedjelju naveče kada se iz Ćacilenda, malo nakon što je došla majka stradalog dječaka, čula glasna muzika što su mnogi protumačili kao provokaciju.

Zbog okupljanja ispred Skupštine Srbije, saobraćaj na Trgu Nikole Pašića i u dijelu Takovske ulice na potezu od Kosovske do Ulice kralja Milana i okolnim ulicama u Beogradu ne saobraća.

Takođe, blokiran je dio Bulevara kralja Aleksandra.

Vučić: Molim sve da budu mirni

Povodom današnjeg skupa obratio se i predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, koji je pozvao sve da budu mirni.

"Mi moramo da se razlikujemo od onih koji svakoga dana žele krvoproliće i sukobe. Ne smije da bude ružnih riječi o gospođi Hrki, kao i ni o kome drugom. Mi ne smijemo da budemo kao oni. Prema gospođi Hrki mora da se pokaže poštovanje. Moja molba je da prekine štrajk glađu jer to smatram veoma važnim i za njen život, i stanje u društvu, kao što to molim i Mrdića i veterane", poručio je Vučić.

