logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Okupljanje ispred Narodne skupštine Srbije: Dva skupa počela u isto vrijeme

Okupljanje ispred Narodne skupštine Srbije: Dva skupa počela u isto vrijeme

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
0

Ispred Skupštine Srbije u Beogradu nalazi se veliki broj ljudi podijeljenih u dvije grupe - jedni koji podržavaju Dijanu Hrku, majku koja štrajkuje glađu i druge koji su pristalice vlasti.

Dva skupa u isto vrijeme u Beogradu Izvor: Naxi Kamere/Printscreen

Na mjestu gdje se mjesecima nalazi Ćacilend okupio se veliki broj građana. Ono što je zanimljivo jeste da su prisutni podijeljeni u dvije grupe - oni koji podržavaju Dijanu Hrku, majku koja štrajkuje glađu četvrti dan, i pristalice vlasti.

Ovi drugi su došli u nekoliko autobusa koji su se parkirali u blizini Ćacilenda, objavio je Klix.ba.

Trenutno djeluje da na ovoj lokaciji ima nekoliko hiljada građana, a prostor osigurava ogroman broj policijskih službenika.

U međuvremenu su brojne srednje škole u Beogradu stupile u blokadu kao vid podrške za majku Dijanu čiji je sin stradao u urušavanju Željezničke stanice 1. novembra prošle godine.

Prisutni su donijeli brojne parole na kojima su ispisane poruke podrške za majku stradalog dječaka.

Od trenutka kada je Dijana Hrka počela štrajk glađu ispred Skupštine Srbije, svaku noć joj se pridružuje veliki broj građana. Do incidenta je došlo u nedjelju naveče kada se iz Ćacilenda, malo nakon što je došla majka stradalog dječaka, čula glasna muzika što su mnogi protumačili kao provokaciju.

Zbog okupljanja ispred Skupštine Srbije, saobraćaj na Trgu Nikole Pašića i u dijelu Takovske ulice na potezu od Kosovske do Ulice kralja Milana i okolnim ulicama u Beogradu ne saobraća.

Takođe, blokiran je dio Bulevara kralja Aleksandra. 

Vučić: Molim sve da budu mirni

Povodom današnjeg skupa obratio se i predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, koji je pozvao sve da budu mirni.

"Mi moramo da se razlikujemo od onih koji svakoga dana žele krvoproliće i sukobe. Ne smije da bude ružnih riječi o gospođi Hrki, kao i ni o kome drugom. Mi ne smijemo da budemo kao oni. Prema gospođi Hrki mora da se pokaže poštovanje. Moja molba je da prekine štrajk glađu jer to smatram veoma važnim i za njen život, i stanje u društvu, kao što to molim i Mrdića i veterane", poručio je Vučić.

(Klix.ba/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Beograd skup

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ